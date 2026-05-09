2026. gada 9. maijā cilvēki devušies nolikt ziedus pie Salaspils memoriāla
Atzīmējot Padomju Savienības uzvaru Otrajā pasaules karā, 9. maijā cilvēki devušies nolikt ziedus pie Salaspils memoriāla.
Sodīti vairāki cilvēki, kas 9. maijā bija spēcīgā žvingulī vai lietoja militārās agresijas slavinošus simbolus
Valsts policija ziņo, ka šodien, 9. maijā, konstatēti vairāki gadījumi, kad padomju karavīru piemiņas vietās cilvēki lietojuši militārās agresiju slavinošus simbolus. Tāpat sodīti atsevišķi cilvēki pamatīgā alkohola reibumā.
Likumsargi šodien līdz plkst. 15 kopumā sākuši 35 administratīvā pārkāpuma procesus saistībā ar padomju karavīru piemiņas pasākumiem, tostarp digitālajā vidē. Teju visi procesi sākti par militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošanu publiskā vietā. Lielākā daļa fiksēti digitālajā vidē, bet desmit - sabiedriskās vietās.
Piemēram, Rīgas reģionā konstatēti atsevišķi gadījumi, kad personu apģērbā vai pie tā piestiprinātos elementos ir publiski redzami militārās agresijas slavinoši simboli un uzraksti, piemēram, Krievijas ģerbonis, uzraksts "Russia", Georga lente un tamlīdzīgi. Viens vīrietis par šādu pārkāpumu Salaspils memoriāla apkārtnē nopelnīja pat divus administratīvā pārkāpuma procesus.
Daugavpilī konstatēts gadījums, kad 1981. gadā dzimis vīrietis manāmā alkohola reibumā, ejot gar Šmakovkas muzeju Rīgas ielā, ar portatīvo skaļruni atskaņoja militāro agresiju slavinošu dziesmu, savukārt Rīgā, Pļavnieku kapos, kāds vīrietis no sava transportlīdzekļa atskaņojis sarkano armiju slavinošu dziesmu.
Tāpat divi administratīvie pārkāpuma procesi sākti par atrašanos publiskā vietā reibuma stāvoklī, proti, divas personas Salaspilī pie piemiņas vietām bija lielā - piecu un divu promiļu - alkohola reibumā.
Jau ziņots, ka sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai saistībā ar 9. maiju VP strādā pastiprinātā režīmā, iesaistot plašus likumsargu spēkus, kā arī īstenojot ciešu sadarbību ar Valsts drošības dienestu (VDD) un citiem sadarbības partneriem.
Individuāla ziedu nolikšana apbedījumu vietās nav aizliegta. Savukārt ziedu nolikšana vietās, kur demontēti padomju pieminekļi, tiks uzskatīta par šo objektu un militāras agresijas slavināšanu, un šādas darbības netiks pieļautas.
Policijas mērķis un uzdevums ir nepieļaut sabiedriskās kārtības apdraudējumu un jebkādu agresijas slavināšanu. Policijā atgādināja, ka totalitāro režīmu simbolu, kā arī jebkāda militāro agresiju un kara noziegumus slavinošu un attaisnojošu simbolu izmantošana publiskās vietās ir aizliegta un sodāma, attiecīgi vērtējot personas atbildību.
Iedzīvotāji, kuru rīcībā ir informācija par 9. maijā plānotām provokācijām - demonstratīvām vai izaicinošām darbībām nolūkā šķelt sabiedrību vai izplatīt Krievijas interesēm atbilstošus vēstījumus, tiek aicināti sniegt šo informāciju VDD, zvanot uz diennakts tālruni 6720 8964 vai rakstot uz e-pasta adresi "info@vdd.gov.lv".
Savukārt, kļūstot par lieciniekiem šādām aktivitātēm 9. maijā, iedzīvotāji ir aicināti nekavējoties par tām informēt VP, zvanot uz tālruni 112. Līdz šim VDD uzmanībā nav nonākušas ar 9. maiju saistītas aktivitātes, kas radītu būtiskus riskus Latvijas drošībai. Desmitgadēm 9. maijā pēc Krievijas iniciatīvas tikušas organizētas svinības Sarkanās armijas uzvarai pār nacistisko Vāciju Otrajā pasaules karā. Arī Latvijā joprojām daļa sabiedrības piekopj tradīciju atzīmēt tā dēvētos Uzvaras svētkus, tomēr šis datums Austrumeiropā tiek identificēts ar Baltijas valstu okupāciju un aneksiju PSRS sastāvā.