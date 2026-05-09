"Sāka glāstīt manu kāju..." Sieviete Rīgā piedzīvo šokējošu situāciju 10. tramvajā
Sociālajā tīklā "Facebook" kāda sieviete publicējusi nepatīkamas situācijas aprakstu, ko viņa Rīgā piedzīvojusi, kad braukusi ar 10. tramvaju.
"Šodien, 08.05., ap plkst. 18:20, braucot ar 10. tramvaju (Bišumuiža), piedzīvoju seksuāla rakstura aizskaršanu sabiedriskajā transportā."
"Vīrietis bija jau gados ~ 40-50 (precīzu vecumu nepateikšu) smirdēja pēc alkohola un bija ģērbies tumši zilās drēbēs, šķiet, treniņtērpā. Iekāpjot tramvajā, apsēdos pie loga, un pēc nepilnām divām minūtēm aizmugurē sēdošais vīrietis pārsēdās tieši man blakus, lai gan transportā bija ļoti daudz brīvu vietu," turpina Kristiāna.
"Piebildīšu, ka sākumā jau tas šķita dīvaini, bet mierināju sevi ar domu, ka cilvēks drošvien tūlīt kāps ārā, tādēļ pārsēdās tuvāk durvīm un tieši tāpēc uzreiz nepārsēdos. Viņš mani nopētīja no galvas līdz kājām un tad sāka glāstīt manu kāju, strauji mēģinot savu roku sniegt jau arvien tālāk. Uzreiz reaģēju, sakot: "Lūdzu, neaiztieciet mani un palaidiet mani ārā," taču viņš vairākkārt ignorēja manu lūgumu un turpināja sēdēt nelaižot mani sev garām," nepatīkamāja pieredzē dalās sieviete.
"Par laimi, netālu sēdošs vīrietis, izdzirdot manu sašutumu, nekavējoties iesaistījās. Tāpat arī sieviete zilā/zaļganā pufaikā nepalika vienaldzīga. Tieši pateicoties viņu abu iesaistei vīrietis mani beidzot palaida. No visas sirds vēlos pateikt MILZĪGU paldies šiem diviem cilvēkiem. Mūsdienās tik bieži dzirdam, ka cilvēki izliekas neredzam notiekošo, tāpēc vēl jo vairāk novērtēju, ka viņi nebaidījās iesaistīties."
"Sievietei paguvu pateikties ar apskāvienu, kāpjot ārā pieturā "Arkādijas parks", taču šim vīrietim tā arī līdz galam nepaspēju pateikt paldies par palīdzību. Varbūt ar šī ieraksta palīdzību izdosies viņus atrast - šādi cilvēki ir pelnījuši publisku pateicību par savu cilvēcību un nevienaldzību. Iespējams, ka šie cilvēki paši sevi atpazīs - ja tā, ļoti gribētu, lai jūs atsaucaties!" raksta Kristiāna.
"Vēlos arī atgādināt citiem - ja redzat, ka kādam blakus notiek kas aizdomīgs vai nepatīkams - nepalieciet vienaldzīgi. Iesniegums Valsts Policijā arī ir uzrakstīts, jo negribu, lai šādi cilvēki turpina apdraudēt citas sievietes. Sargājiet sevi!" ierakstu noslēdz šokētā sieviete.
Tikmēr ziem ieraksta cilvēki dalījās ar komentāriem par nepatīkamo situāciju.
"Tāda gadījumā var droši lūgt palīdzību TRAM vadītājam," norāda, kāda cita sieviete.
"Paldies Dievam,ka starp mums ir cilvēki, kuros ir cilvēcība un, kuri nav vienaldzīgi, pateicoties kuriem Tu nebiji viena!" piebilst vēl kāda komentētāja.
"Ko tad ne lūdzāt lai kāds izsauc valsts policiju, lai viņu aizturētu jau nākamajā pieturā?" vaicā kāda komentētāja, uz ko ieraksta autora atbild: "Šokā cilvēki ne vienmēr reaģē pēc instrukcijas".
"Pretīgie izvirtušie dzērāji, domā, ka visas viņus grib. Rakstiet iesniegumu policijā, noteikti kamerās ir ieraksti," iesaka cita komentētāja.