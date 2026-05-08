NATO mācību laikā vairākos Latvijas reģionos būs novērojami droni
No 8. līdz 15. maijam NATO Daudznacionālā brigāde Latvijā mācību “Spring Warrior” ietvaros veiks bezpilota lidaparātu apmācību Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales reģionos.
Mācību laikā NATO Daudznacionālās brigādes Latvijā karavīri, militārā tehnika un bezpilota lidaparāti jeb droni tiks izvietoti dažādos Latvijas reģionos, lai pilnveidotu vienību spējas veikt taktiskos uzdevumus, nodrošināt operacionālo mobilitāti un stiprināt sabiedroto savietojamību.
Bezpilota lidaparāti var būt novērojami:
• valsts mežu teritorijās Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Lūznavas un Rēzeknes apkārtnē;
• Alūksnes, Madonas, Preiļu, Varakļānu, Līvānu un Daugavpils apkārtnē;
• militārajos poligonos un apmācību teritorijās, tostarp Ādažos, Lāčusilā un Meža Mackevičos.
Mācībās izmantotie bezpilota lidaparāti galvenokārt ir īsa un vidēja darbības rādiusa FPV (pirmās personas skata vadības) tipa droni. Visi mācībās izmantotie bezpilota lidaparāti ir neapbruņoti, un to izmantošana Latvijas gaisa telpā ir saskaņota ar atbildīgajām valsts institūcijām.
Nacionālie bruņotie spēki spēj identificēt visus mācībās izmantotos Latvijas un sabiedroto bruņoto spēku izmantotos bezpilota lidaparātus, un to lidojumi tiek uzraudzīti un koordinēti.
Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret iespējamiem īslaicīgiem traucējumiem, ko var radīt bezpilota lidaparātu aktivitātes, kā arī ziņot atbildīgajām iestādēm par aizdomīgām bezpilota lidaparātu aktivitātēm.