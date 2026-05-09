Kā dzīvo pēdējais stikla pūtējs Latvijā? Viesojamies Līvānos pie Aleksandra Logvina
Aleksandrs Logvins bērnībā sapņoja kļūt par jūrnieku, taču savu aicinājumu atrada pavisam citā jomā – viņš ir profesionāls stikla pūtējs. Šis amats mūsdienās mūsu valstī ir ļoti rets, praktiski – izzūdošs. Viņš dzīvo un rada Līvānos – kādreizējā Latvijas stikla ražošanas centrā.
Ražošanas vairs nav jau gandrīz 20 gadus, bet Aleksandrs ir. Un ir viņa skaistie darbi, kurus viņš šeit rada gandrīz katru dienu.
Karstā stikla pasaulē
Nelielā dīķī pie Līvānu stikla un amatniecības centra peld krāsainas stikla bumbas, kas uzreiz norāda uz šīs radošās vietas akcentu. Līvāni izsenis ir bijuši slaveni ar stikla tradīcijām, un tās šeit turpinās līdz pat šai dienai. Turklāt šobrīd – nevis pateicoties secīgai attīstībai, bet drīzāk par spīti visam. Līvānu stikla rūpnīca pārtrauca savu darbību 2008. gadā. Un šķita, ka ar to vairāk nekā gadsimtu ilgajai Līvānu “stikla vēsturei” ir pielikts punkts. Tomēr atradās entuziasti, kas neļāva pilsētai zaudēt savu agrāko slavu.
“Lūdzu, nāciet iekšā, es to saucu par savu darba biroju,” Aleksandrs aicina savā darbnīcā. “Bez liekas pieticības varu teikt, ka nekur visā Latvijā un, visticamāk, arī Baltijā vairs nav vietas, kur būtu karstais stikls. Tāpēc – laipni lūgti.”
Darba dienu meistars sāk ar to, ka “baro”, kā viņš pats saka, krāsni – ieber tajā stikla granulas, kas augstas temperatūras ietekmē izkūst un pārvēršas viendabīgā, gandrīz šķidrā masā. Tas arī ir izejmateriāls stikla izstrādājumiem. Aleksandrs iepriekš izstrādā skici, nosaka nākamās vāzes, glāzes vai šķīvja formu un krāsu. Un sākas īsta maģija…
“Man sākumā vajadzīga neliela stikla masa, tāpēc viss notiek pakāpeniski – uzņemam nelielu daudzumu uz caurules, apstrādājam, izpūšam… Rūpnīcā mēs to saucām par “burciņu” – sagatavi, tā var teikt. Izpūšam mazu stikla lodīti un vēl uz tās uzņemsim stiklu, un tālāk darbosimies atbilstoši tam, kas iepriekš izdomāts…”
Stikla pūtēja darbu var vērot bezgalīgi – jūsu acu priekšā, izmantojot pūšanas caurules, šķēres, gāzes degļus un citus speciālus instrumentus, dzimst īsts mākslas darbs. Tomēr Aleksandrs nav noskaņots piešķirt saviem darbiem augstu māksliniecisku vērtību – viņš sevi vairāk uzskata par amatnieku nekā mākslinieku. Taču tas, ko viņš rada, patiešām izskatās ļoti skaisti. Un īpaši skaists ir pats process. Karstais stikls pieņem visdīvainākās formas, bet meistara uzdevums ir piešķirt tam tieši to formu, kādu viņš ir iecerējis.
“Kad tu uzņem karsto stiklu uz caurules – tas dzīvo savu dzīvi. Tas mēģina gravitācijas likumu ietekmē virzīties kaut kur uz sāniem… Man jāpalīdz šim karstajam stiklam ieņemt savu vietu atbilstoši skicei, zīmējumam…”
Kā viss sākās
“Kad es jau mācījos vecākajās klasēs, bija tāda programma – piektdienās mums nebija jāiet uz skolu, bet mēs devāmies uz rūpnīcu,” atceras Aleksandrs. “Ideja bija tāda – dot vidusskolēniem sākotnējās iemaņas iespējamai nākotnes profesijai. Pirmo pusgadu mums mācīja teoriju – kādas ir krāsnis, no kā tiek gatavots stikls, bet pēc pusgada sākās prakse.
Mūs sadalīja brigādēs, atceros, mani mācīja meistare – baba Katja. Viņa jau bija pensijā, skaidroja, kas ir stikla pūšanas caurule, rādīja, kā uzņemt stiklu – nepieciešamo minimumu. Tas bija 1980. gadā, bet savu profesionālo darbu ar stiklu es sāku pēc dienesta armijā – 1984. gadā, 12. decembrī man bija pirmā nakts maiņa.”
Aleksandru pieņēma rūpnīcā par stikla pūtēja mācekli. Sākumā viņš pūta kolbas termosiem, pēc tam – glāzes no krāsainā stikla. Pēc viņa vārdiem, profesijas smalkumus viņš apguva viegli, un jau pēc dažiem gadiem viņam piedāvāja izgatavot mākslinieciskos traukus.
Aleksandrs stāsta, ka dzīvoja burtiski trīssimt metru attālumā no rūpnīcas caurlaides punkta. To laiku viņš atceras ar patīkamu nostalģiju: pilsētas autobusi uz rīta maiņu atveda milzīgu cilvēku skaitu, kas kā nepārtraukta straume, kā skudras pa rūpnīcas celiņiem izklīda pa cehiem. Tas bija pilsētu veidojošs uzņēmums, 1987. gadā tur strādāja apmēram 1200 cilvēku.
“Ģērbtuvē īsa saruna ar kolēģiem un uz priekšu – karstā stikla pasaulē. Citu dzīvi profesionālā ziņā es nezināju un nezinu. Ar stiklu strādāju jau vairāk nekā 40 gadus.”
Maigas jūtas
Mūsu tikšanās laikā Aleksandrs kopā ar savu mācekli Ivaru gatavo lielu augļu trauku. Divdaļīgu – pamatne un galvenā daļa. Darba procesā stikla pūtējs stāsta:
“Pats galvenais darbā ar dzīvo stiklu – nepārsniegt neatgriezenisko punktu. Tas ir brīdis, kad stikls kļūst ļoti auksts un vairs nepadodas nekādai iedarbībai. Tad tas ir jāuzsilda. Šim nolūkam mums ir lielisks neaizstājams palīgs – “dzeguze”.”
Aleksandrs norāda uz krāsni, kas ir nedaudz mazāka par galveno. Taču temperatūra tajā ir par 150–200 grādiem augstāka, tāpēc stikls, kas sāk atdzist, šeit ļoti ātri uzkarst. Tas nozīmē, ka, ja meistars ir gandrīz sasniedzis tā saukto neatgriezenisko punktu, viņš uzsilda izstrādājumu “dzeguzē” un turpina darbu.
“Kāpēc tāds nosaukums – “dzeguze”? Es precīzi nezinu, cik tas ir pareizi, bet mans skaidrojums ir tāds – kad rīta maiņa ieradās rūpnīcā un šādā krāsnī iededza gāzes un gaisa maisījumu, tā izdeva skaļu skaņu, kas nedaudz atgādināja dzeguzes balsi: “Pū-u-u!” Iespējams, ar to tas ir saistīts.”
Aleksandrs ar stiklu apietas ļoti saudzīgi un pat maigi. Viņš saka, ka pret šo materiālu jāizturas kā pret mīļotu sievieti. Tad stikls atbildēs ar to pašu…
Apmēram pēc stundas darba augļu trauka izgatavošana tuvojas noslēgumam – meistars un viņa māceklis profesionāli savieno abas izstrādājuma daļas un ievieto to speciālā konteinerā, kur tas iegūs savu galīgo gatavo izskatu. Bet mēs dodamies uz citu telpu – Līvānu stikla muzeju.
Rūpnīcas stikla vēsture
“Šeit ir mūsu zelta fonds,” Aleksandrs vada nelielu ekskursiju. “Pašā sākumā – paši senākie izstrādājumi. Bet šīs pudeles ir izgatavotas laika posmā starp diviem pasaules kariem. Man kaut kā palikusi atmiņā intervija ar Raimondu Paulu – viņa tēvs strādāja Rīgā stikla rūpnīcā un pūta ar rokām, kā Pauls teica, alus pudeles Rīgas alum…”
Uz caurspīdīgajiem plauktiem – simtiem slavenā uzņēmuma izstrādājumu. Tā produkcija tika eksportēta uz desmitiem pasaules valstu. Piemēram, Aleksandrs rāda servīzi ar zelta ornamentu, kas tika izgatavota Apvienotajiem Arābu Emirātiem. Atsevišķs stends ir veltīts kristāla traukiem.
“Mums bija krāsns, kurā kausēja klasisko kristālu,” skaidro meistars. “Kāda ir atšķirība no parasta stikla? Kad pēc gravēšanas uz kristāla izstrādājuma krīt šauri virzīts gaismas stars – atspīd visas tā šķautnes. Jo vairāk svina stiklā, jo skaistāks tas izskatās.”
“Bet šo lielo caurspīdīgo krūzi ar zilu kāju un zilu rokturi mēs izgatavojām rūpnīcā kopā ar manu bijušo partneri. Un arī šo svečturi. Kolēģi sauca Aleksandrs Košeļevs, diemžēl viņš jau ir aizgājis no dzīves.”
Starp citu, tieši ar Aleksandra Košeļeva vārdu ir saistīta stikla studijas izveide Līvānos. Tieši viņš nāca klajā ar ideju, ka tūristiem, kas ierodas pilsētā, būs interesanti redzēt ne tikai auksto stiklu, kas šeit tika ražots pirms daudziem gadiem, bet arī pašus stikla izstrādājumu radīšanas procesus no karstā stikla. Savus pakalpojumus kā stikla pūtējs toreiz piedāvāja Aleksandrs Logvins. Tas bija 2016. gadā.
Interesanta ir arī Līvānu stikla muzeja saglabāšanas vēsture. Sākotnēji tas atradās rūpnīcas administrācijas ēkā. Un vērtīgo kolekciju pēc rūpnīcas bankrota pilsēta varēja zaudēt.
“Savas pastāvēšanas pēdējos gados rūpnīca piederēja vācu īpašniekiem – akciju sabiedrībai Herner Glass,” stāsta Aleksandrs. “Un principā muzejs tika uzskatīts par šī uzņēmuma īpašumu – viņi vēlējās visu šo izvest no šejienes. Un būtu arī izveduši, ja ne viena sieviete, kas toreiz strādāja par muzeja vadītāju. Viņa, tēlaini izsakoties, praktiski “pieķēdēja” sevi pie muzeja durvīm un nevienam neļāva ienākt. Tā bija protesta akcija. Tika izsaukti pašvaldības pārstāvji – cik atceros, vāciešiem tika norakstīti kādi nekustamā īpašuma nodokļi, bet pretī pašvaldība ieguva Līvānu stikla rūpnīcas kolekciju. Tādā veidā tā tika saglabāta. Ko tur teikt – cepuri nost šādu cilvēku priekšā. Diemžēl šī sieviete jau ir aizgājusi no mūsu pasaules.”
Sapnis par Venēciju
Aleksandrs vienmēr bija sapņojis redzēt, kā strādā Venēcijas stikla pūtēji – karstā stikla dzimtenē. Pagājušā gada rudenī viņa sapnis piepildījās.
“Brauciens sakrita ar tā saukto Stikla nedēļu,” iespaidos dalās Līvānu stikla pūtējs. “Šajā laikā daudzas darbnīcas ir atvērtas apmeklētājiem, notiek simpoziji, izstādes, lekcijas. Es Venēcijā pavadīju desmit dienas un vēroju meistaru darbu. Mēs sarunājāmies, es varēju pieiet pie krāsnīm, paņemt cauruli, pamēģināt uzņemt nedaudz stikla.
Mani interesēja galerijas – dizains, kvalitāte, estētika izstrādājumiem, kas tiek ražoti Murano (slavenā sala Venēcijas lagūnā, kas visā pasaulē pazīstama ar savu unikālo māksliniecisko stiklu). Iespaids, protams, ir ļoti spēcīgs. Pirmkārt – tradīcijas. Šis amats tur pastāv jau gadsimtiem, faktiski kopš XI gadsimta. Uzkrāts milzīgs zināšanu un paņēmienu apjoms. Bet pats galvenais – kļūst skaidrs, ka viss balstās uz komandu. Nepieciešami cilvēki, domubiedri, stikla pūtēji ar labu līmeni. Tad arī pie mums, Līvānos, varētu attīstīt šo virzienu. Taču mēs esam struktūra, ko finansē pašvaldība, un tas nozīmē – esam ierobežoti resursos.”
No visas nepieciešamās komandas Aleksandram šobrīd ir tikai viens māceklis – Ivars. Vietējais puisis, kurš ļoti vēlas kļūt par profesionālu stikla pūtēju.
“Tiešām mūsdienās tā diemžēl ir reta profesija. Es mēģināju vadībai paskaidrot, ka noteikti vajadzīgs vēl viens cilvēks, kurš apgūs nepieciešamās prasmes. Tika izsludināts konkurss, un mēs nolēmām izvēlēties Ivaru – viņam kaut kā nedaudz vieglāk padevās pirmās kustības. Viņš man pateica ļoti labu frāzi: es nezinu, cik ilgs būs mans mācību laiks, bet es ļoti gribu šeit strādāt.”
Aleksandrs atzīst, ka ar prieku nodotu savas zināšanas citiem, taču viss atduras pret finansējumu. Maksimums, kas iespējams – viens vai divi cilvēki, bet arī tas ir sarežģīti. Dažreiz Līvānos ierodas studenti starptautisko programmu ietvaros, taču mēneša laikā šo profesiju apgūt nav iespējams.
“Jauni stikla pūtēji gandrīz neparādās,” saka meistars. “Tā ir sarežģīta profesija, un galvenais tajā nav teorija, bet prakse. Turklāt nepieciešami nopietni finanšu ieguldījumi – aprīkojums, telpas, elektrība…”
Dažkārt stikla pūtējs no Līvāniem izpilda arī Latvijas mākslinieku pasūtījumus – izgatavo izstrādājumus pēc viņu skicēm. Viņam ir vēl viens sapnis, kas saistīts ar Venēciju: “Noorganizēt kopīgu projektu ar Latvijas māksliniekiem – doties uz Murano un kopā ar itāļu meistariem realizēt mūsu autoru dizaina idejas. Šobrīd projekts tiek rakstīts, bet viss atduras pret finansējumu. Par saviem līdzekļiem šādas lietas īstenot ir grūti.”
Daugavas krastā
Tikmēr Aleksandrs un Ivars turpina darbu Stikla un amatniecības centrā, kas atrodas Līvānos, pašā Daugavas krastā. Viņu darbības pamatvirziens ir stikla izstrādājumu ražošana nelielam veikaliņam, kas atrodas turpat. Tāpat – meistarklases ekskursantiem: tūristi var vērot stikla izstrādājumu tapšanas procesu un tos iegādāties. Turklāt stikla pūtēji izpilda arī pašvaldības pasūtījumus. Piemēram, nesen viņi izgatavoja 80 stikla medaļas maratonam, kas katru gadu notiek Līvānos 4. maijā – Latvijas Neatkarības deklarācijas pieņemšanas dienā.
No darbnīcas loga Aleksandrs redz upi, ar kuru saistīta vēl viena viņa aizraušanās – makšķerēšana. Pēc darba, īpaši vasarā, viņš izvelk no garāžas laivu, paņem makšķerēšanas piederumus un līdz vēlam vakaram nododas savam iecienītajam hobijam. Īpaši, kā pats atzīst, viņam patīk ķert samus. Tāpēc ar Līvāniem viņu nesaraujami saista ne tikai stikls. Lai gan tas, protams, ir pirmajā vietā.
“Man bija vairāki piedāvājumi doties strādāt uz Eiropas valstīm savā specialitātē – kā stikla pūtējam. Nevar teikt, ka kategoriski, bet kopumā diezgan stingri atteicos. Man gribas, lai šī, tā teikt, nelielā karstā stikla uguntiņa vienmēr degtu tieši šeit. Lai arī pēc manis kaut kas vēl kustētos, grieztos un būtu karstais stikls. Droši vien tas ir galvenais iemesls.”