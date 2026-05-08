Zili brīnumi “Lidl” veikalos
Zemo cenu mazumtirdzniecības tīkls "Lidl" savu piekto jubilejas gadu atzīmē drosmīgi: pirmo reizi Latvijas mazumtirdzniecības vēsturē veikalu plauktus piepildīs unikāli, īpaši radīti produkti zilā krāsā. Sākot ar šo ceturtdienu, 7. maiju, pircējus gaida ierobežota daudzuma sortiments – no zila saldējuma līdz pat ikoniskajiem biezpiena sieriņiem zilā krāsā.
Plauktos gozēsies ne tikai zilie biezpiena sieriņi, bet arī zilie cepumi, jogurts un saldējums – kopumā visos "Lidl" veikalos pircējus gaidīs 10 dažādas preces. Šīs preces izcelsies ne tikai ar savu neparasto krāsu, bet arī ar unikālu, piektajai jubilejai veltītu iepakojumu.
"Atzīmējot šo apaļo jubileju, nolēmām, ka pārlieku nopietnas svinības nebūtu savienojamas ar mūsu uzņēmuma identitāti. Mums ir svarīgi iedzīvotājiem piedāvāt zemas cenas un augstus kvalitātes standartus, taču, ja svinam, tad svinam dzīvespriecīgi – tā, lai būtu iemesls kopā pasmieties un varētu atsvaidzināt ikdienas iepirkšanos. Varbūt ir grūti noticēt, bet zilais biezpiena sieriņš man personīgi šķiet viens no garšīgākajiem, kādu esmu baudījusi. Iesaku ikvienam uzdrīkstēties un nogaršot! " stāsta Neringa Podkopajeva, "Lidl" mārketinga vadītāja Baltijas valstīs.
Kādus zilos produktus atradīsiet “Lidl” plauktos?
Sākot ar 7. maiju, “Lidl” veikalos parādīsies 10 dažādas zilas, īpaši marķētas preces. Zilā krāsa rotās pircēju iecienītos konditorejas izstrādājumus: virtuļus un cepumus ar ķiršu pildījumu. Ledusskapjos būs atrodams zils melleņu saldējums, kā arī zilie biezpiena plācenīši un ravioli ar vistas gaļu. Nedēļu vēlāk, no 14. maija, plauktus papildinās zils jogurts ar spirulīnu un vaniļu, kā arī biezpiena sieriņš ar košļājamās gumijas garšu. Savukārt uzkodu cienītājus sagaidīs čipsi īpašajā svētku dizainā. Nepārtikas preču kategorijā pircējus pārsteigs zila dušas želeja, bet mājas dekorēšanai varēs iegādāties pat zilas rozes.
Zilā krāsa ir bijusi "Lidl" identitātes pamatā jau vairāk nekā 50 gadus visā pasaulē un piecus gadus Latvijā. Tas ir uzticības un atpazīstamības simbols, kas šoreiz tieši tiek pārnests uz produktiem.
Ekskluzīvās ierobežotā daudzuma zilās krāsas preces būs pieejamas visos 39 “Lidl” veikalos 16 pilsētās Latvijā.
Papildu šobrīd norisinās arī grandioza loterija, kurā pieci laimētāji saņems iespēju veselu gadu iepirkties bez maksas jeb precīzāk - 4000 eiro pirkumiem. Lai piedalītos loterijā, no 4. maija līdz 7. jūnijam jāiepērkās jebkurā “Lidl” veikalā Latvijā un pie kases jānoskenē “Lidl Plus” lietotne. Loterijas atļaujas Nr. 8993. Vairāk informācijas: https://ej.uz/lidl_jubileja.
Kā iepriekš ziņots, mazumtirgotājs “Lidl” ir uzsācis savu piecu gadu jubilejas sezonu Latvijā, atzīmējot to ar kampaņu “Labākā cena 5 gados”. Svētku ietvaros radīta īpaša Laura Reinika dziesma (noklausies šeit: https://youtu.be/5j9_JriogzE), kā arī ieplānoti dažādi izklaides pasākumi un pārsteigumi.