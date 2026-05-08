Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris savu simto sezonu noslēgs diriģentes Kristīnas Poskas vadībā
14. maijā plkst. 19.00 Rīgas Kongresu namā Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) noslēgs savu 100. sezonu, uzsākot ceļu pretī orķestra simtgades svinībām, kas sāksies ar īpašiem koncertiem vasarā.
14. maija vakarā klausītāji tiksies ar vienu no spilgtākajiem jaunās paaudzes klasiskās mūzikas talantiem Baltijā un Eiropā – igauņu vijolnieku Hansu Kristianu Āviku, bet pie diriģenta pults atgriezīsies LNSO galvenā viesdiriģente Kristīna Poska. Programmā skanēs Ludviga van Bēthovena Vijolkoncerts un Pētera Vaska Otrā simfonija.
Vienā no vijoles repertuāra virsotnēm – Ludviga van Bēthovena Vijolkoncertā – solists būs Hanss Kristians Āviks. Šis ir viens no gaišākajiem Bēthovena opusiem; runā, ka šajā darbā atspoguļotas komponista vislaimīgākās iemīlēšanās jūtas. Šī skaņdarba interpretācija prasa gan izcilu tehnisko meistarību, gan muzikālo briedumu, kas raksturo arī pašu mākslinieku. Hanss Kristians Āviks ir viens no spilgtākajiem jaunās paaudzes igauņu vijolniekiem, kurš strauji guvis starptautisku atzinību.
Plašāku ievērību viņš ieguva pēc uzvaras Carl Nielsen International Competition 2022, kas pavēra ceļu uz sadarbību ar ievērojamiem Eiropas orķestriem. Mākslinieka spēli raksturo skaidra, izkopta skaņa, muzikāla inteliģence un emocionāls dziļums. Viņš regulāri koncertē gan kā solists, gan kamermūziķis, sadarbojoties ar Eiropas ievērojamākajiem orķestriem un diriģentiem. Hansa Kristiana Āvika spēle skanējusi arī Vīnes Konzerthaus, Cīrihes Tonhalle, Elbas filharmonijā un Ņujorkas Kārnegija koncertzālē. Viņa repertuārā ir arī baroka un laikmetīgā mūzika.
Līdzās Bēthovenam koncertprogrammā likta šīs sezonas LNSO rezidējošā komponista Pētera Vaska Otrā simfonija, kas pirmatskaņojumu piedzīvoja 1999. gadā Londonā Karaliskajā Alberta zālē festivālā BBC Proms, kad to diriģenta Jakova Kriecberga vadībā spēlēja Bornmutas simfoniskais orķestris. 2004. gadā par Otrās simfonijas ieskaņojumu Pēteris Vasks saņēma The MIDEM Cannes Classical Music Award. Latvijas pirmatskaņojums notika 2000. gadā, kad Rīgas Festivāla orķestri diriģēja Normunds Šnē.
Sezonas noslēguma koncertā pie orķestra pults būs Kristīna Poska – LNSO galvenā viesdiriģente kopš 2021./2022. gada sezonas. 2025. gadā Kristīna Poska kļuva par Francijas Jauniešu orķestra māksliniecisko vadītāju. Viņa ir starptautisku konkursu laureāte un prestižās Vācijas Diriģentu balvas ieguvēja 2013. gadā. Iepriekšējās sezonās Poska sadarbojusies ar izciliem orķestriem, kuru vidū ir Londonas Filharmoniskais orķestris, Roterdamas Filharmoniskais orķestris, Rietumvācijas Radio Simfoniskais orķestris, Minesotas orķestris, Oregonas simfoniskais orķestris, Spānijas Nacionālais orķestris, Toronto un Kolorādo simfoniskie orķestri, Zviedrijas un Norvēģijas Radio simfoniskie orķestri, Montpeljē Nacionālās operas orķestris, Lahti simfoniskais orķestris, Grācas filharmonijas orķestris un citi. Kristīna Poska ir arī pieprasīta operu diriģente.