Aigars Bikše sevi piesaka Venēcijas mākslas telpā ar daudznozīmīgu skulptūru “Zvēra savaldīšana ar sirdi”
2026. gada 7. maijā Venēcijā, izstādē “Personal Structures”, atklāta tēlnieka Aigara Bikšes skulptūra “Zvēra savaldīšana ar sirdi”. Darbs pievēršas vienam no sarežģītākajiem jautājumiem, kā cilvēkā līdzsvarot spēku un atbildību.
Lācis šajā darbā kļūst par simbolu instinktīvam spēkam, kas cilvēkā vienmēr ir klātesošs. Sirds ievieš pretēju dimensiju, ievainojamību, apziņu un spēju šo spēku savaldīt. Skulptūra veido spriedzi starp šīm divām pusēm, atgādinot, cik trausla ir robeža starp spēku un destrukciju.
“Lācis ir veids, kā runāt par fundamentālām lietām. Savienojumā ar sirdi tas rada kontrastu starp spēku un trauslumu. Tas ir jautājums par to, kā mēs šo spēku izmantojam,” saka mākslinieks Aigars Bikše.
“Šī skulptūra runā par spēku, kas cilvēkā vienmēr ir klātesošs. Par robežu, kuru ne vienmēr izdodas noturēt. Bikšes darbs nevis nosoda, bet liek paskatīties sevī. Venēcijā tas iegūst īpašu svaru, jo šobrīd mēs redzam, kas notiek, kad šī robeža tiek pārkāpta,” uzsver fonda “Mākslai vajag telpu” vadītāja Katrīna Jaunupe.
“AJ Power” uzņēmumu grupa projektu atbalsta kā daļu no savas ilgtermiņa iesaistes kultūrā. “Māksla spēj precīzi formulēt sarežģītus jautājumus par varu, atbildību un cilvēka rīcības sekām. Bikšes darbs iemieso spriedzi starp instinktu un apziņu un atgādina, ka izšķirošs ir tas, kā mēs izmantojam savu spēku,” norāda uzņēmumu grupas vadītājs Roberts Samtiņš.
Skulptūra veidota kokā un eksponēta uz melna podesta, kas izceļ tās apjomu un klātbūtni. Zelta elements darbā akcentē sirds dimensiju, piešķirot tai simbolisku svaru.
No 9. maija skulptūra būs apskatāma Venēcijā, Giardini della Marinaressa dārzos.
“Personal Structures” ir Eiropas Kultūras centra veidota laikmetīgās mākslas izstāde, kas notiek reizi divos gados paralēli Venēcijas biennālei. Izstāde pulcē māksliniekus, pētniekus un institūcijas no dažādām valstīm, piedāvājot daudzveidīgas perspektīvas par šodienas pasauli. 2026. gadā tā norisinās no 9. maija līdz 22. novembrim.