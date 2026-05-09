Talsu jaunie ģitāristi izcīna 1. vietu konkursā "Es un mūzika"
Uz ikgadējo Rīgas pilsētas atklāto ģitārspēles ansambļu un solistu konkursu "Es un mūzika" Rīgas Bērnu un jauniešu centrā "Altona" pulcējās bērni un jaunieši no dažādām Latvijas vietām. Pasākuma aizsācēja un patronese ir valstī pazīstama dziesminiece Sintija Grava.
Talsus šajā konkursā pārstāvēja ģitārspēles studijas "N" septiņu dalībnieku ansamblis, kura dalībnieki ikdienā apgūst spēlētprasmi individuālās nodarbībās, liecina Talsu novada mājaslapā publiskotā informācija.
Konkursā tika pārstāvēti arī Kuldīgas un Bauskas bērnu un jauniešu centri, Rīgas bērnu un jauniešu centri "Altona" un "Laimīte", Rīgas Skolēnu pils, Rīgas Valdorfa skola, Rīgas 45. vidusskola, Lielvārdes Mūzikas un mākslas skola un Ogres Kalna pamatskola.
Kopumā konkursā piedalījās 28 konkursanti (83 dalībnieki) gan ansambļu, gan individuālo izpildītāju kategorijās, kas savukārt dalījās jaunākajā un vecākajā grupā.
Dalībniekus vērtēja profesionāla žūrija. Talsinieki šajā konkursā piedalījās jaunākajā grupā un ieguva 1. pakāpes diplomu, kā arī godpilno 1. vietu ansambļu kategorijā.
Kamēr žūrija apspriedās, daži kolektīvi bija aicināti vadīt kopīgu dziedāšanu un spēlēšanu, un starp tiem bija arī ģitārspēles studija "N". Tradicionāli noslēgumā visus gaidīja sāļais un saldais kliņģeris, kā arī dāvaniņas katram dalībniekam.
FOTO: publicitātes.
Talsu ģitārspēles studijas "N" vadītājs Normunds Priednieks.