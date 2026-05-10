Valmieras novada jaunieši saliedēšanās pasākumā liek pamatus Jauniešu domes izveidei
Šī gada 30. aprīlī Valmieras Industriālajā parkā norisinājās Valmieras novada jauniešu saliedēšanās pasākums, kura laikā 50 aktīvi jaunieši no dažādām novada izglītības iestādēm kopīgi iestādīja 130 priežu stādus.
Šī iniciatīva bija ne tikai praktisks ieguldījums nesen izveidotā Valmieras Industriālā parka teritorijas labiekārtošanā, bet arī nozīmīga platforma jauniešu savstarpējam dialogam, liekot pamatus topošajai Valmieras novada Jauniešu domei. Pašvaldība mērķtiecīgi stiprina saikni ar jaunatni, lai labāk izprastu viņu redzējumu par novada attīstību, tādēļ šādi pasākumi ir būtiski aktīvas līdzdalības veicināšanai.
Kā norāda Valmieras novada pašvaldības ainavu arhitekte Agnese Vasiļjeva, industriālā parka vieta izvēlēta, respektējot teritorijas vēsturisko ainavu, jo kādreiz šeit atradies mežs. Pasākuma laikā tika iestādīti AS “Latvijas valsts meži” Strenču kokaudzētavā sarūpētie priežu stādi, kas nākotnē estētiski papildinās parka vidi. A. Vasiļjeva uzsver, ka jauniešu iesaiste šādās aktivitātēs ir cieši saistīta ar atbildību par apkārtējo vidi un personīgo izaugsmi – jaunieši, kuri brīvajā laikā gatavi līdzdarboties kopīgu mērķu vārdā, arī nākotnē tieksies sasniegt vairāk, domājot par sabiedrības kopējo labumu.
Pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Eva Monika Švarca-Millere atzīst, ka lai gan izglītības iestādēs pašpārvaldes darbojas aktīvi, to rosinātās iniciatīvas ne vienmēr savlaicīgi sasniedz pašvaldības līmeni. Tieši tāpēc iecere par vienotas novada Jauniešu domes dibināšanu ir būtisks solis, lai nodrošinātu tiešu un atklātu komunikāciju, dodot jauniešiem iespēju pašiem veidot savas vides noteikumus un uzņemties līdzatbildību par lēmumiem un to īstenošanu. Plānots, ka tuvākajā laikā katra no novada izglītības iestādēm izvirzīs savu pārstāvi darbam Jauniešu domē. Jauniešu domes prioritāte būs vienotu pašpārvaldes principu izstrāde un jaunatnes jomas attīstība Valmieras novadā.
Pasākuma dalībnieki atzinīgi novērtē Valmieras novada pašvaldības doto iespēju klātienē paust savu viedokli un īstenot jauniešu ierosinājumus. Marks no Valmieras Valsts ģimnāzijas uzsvēra, ka šī ir vērtīga platforma, kurā izskanēs ne tikai individuālas domas, bet katras skolas jauniešu kopējais redzējums. Savukārt Vidzemes Augstskolas studente Esmeralda uzskata, ka jauniešu dome būs spēcīgs dzinulis jauniešu saliedētībai un kopienas apziņas stiprināšanai novadā. Arī Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra skolēni Ritvars un Artūrs akcentēja, ka kopīga darbošanās palīdz apgūt sadarbības prasmes un veido veiksmīgu komunikāciju starp dažādu skolu jauniešiem.
Pirmais saliedēšanās pasākums ir devis impulsu aktivitātēm bagātam gadam, kurā jaunieši tiešā veidā iesaistīsies pašvaldības darbā un savu ieceru īstenošanā.