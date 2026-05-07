Valainis: nevajag atklāt jaunu Ameriku - mums ir jāseko Ukrainas piemēram pēc iespējas ātrāk. VIDEO
Pēc Rēzeknes dronu incidenta ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzsvēris, ka Latvijai pēc iespējas ātrāk ir jāseko Ukrainas piemēram dronu sienas veidošanā.
"Manuprāt mums ir ļoti strauji jākāpina mūsu spējas [valstī ielidojušos] dronus notriekt," uzstājoties Saeimā pauda ministrs. "Pāris nedēļas atpakaļ es biju Ukrainā, un no Ukrainas kolēģiem es sūtu milzīgu pateicību visai Latvijai par atbalstu, ko mēs visi kopā viņiem sniedzam šajā situācijā."
"Mums ir jāseko tam [Ukrainas] piemēram pēc iespējas ātrāk," turpināja politiķis. "Viens no manas vizītes mērķiem bija militārā un drošības joma. Un tur es redzēju, ko Ukraina ir sasniegusi dronu sienu veidošanā, un ar kādām metodēm viņi cīnās, lai notriektu šos dronus."
"Kāpēc [Persijas] līča valstis tiešā veidā ar Ukrainu vienojas?! Tās necenšas izgudrot jaunu Ameriku pašas, bet šīs valstis tiešā veidā vienojās, lai Ukraina palīdzētu viņiem dronus notriekt. Un kā mēs redzam - viņi to dara ļoti veiksmīgi," noradīja Valainis, atkārtoti uzsverot, ka Latvijai nevajag izdomāt jaunu Ameriku, bet valstij nepieciešams sadarboties ar Ukrainu dronu sienas izveidošanā.
Valainis norādīja, ka izmaksas dronu sienas veidošanā nav tik lielas, lai to nevarētu realizēt jau tuvākajā laikā. "Izmaksas, par kurām mūs informēja nebija tādas, ko mēs jau tuvākajā laikā ieviest. Un jo ātrāk mēs tās ieviesīsim un pārņemsim Ukrainas pieredzi - jo drošāk mēs jutīsimies," uzsvēra Valainis.
Piektdien, 8. maijā, Saeimā konferencē "Visaptverošas aizsardzības koncepcija: stratēģiskā komunikācija sabiedrības noturībai", Ukrainas Nacionālās gvardes "Azov" karavīri dalīsies pieredzē sabiedrības noturībspējas stiprināšanā un izvērtēs Ukrainas gūtās mācības Latvijai. Konferenci atklās Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica un Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis.
Jau ziņots, ka ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem vismaz viens nokritis Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. Patlaban zināms par diviem nokritušiem droniem, no kuriem otrs vēl tiek meklēts. Šis drons varētu atrasties Rēzeknes novadā.