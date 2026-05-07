Sarkanie Kurzemes brunči un latvju dainas francūzietes acīm: Liepājā atklās unikālu izstādi
Ceturtdien, 14. maijā, plkst. 17.00 Liepājas muzeja mazajā izstāžu zālē atklās franču mākslinieces Martinas Lafonas (Martine Lafon) izstādi „Kur saulīte zemu tek” („Là où le Soleil roule en Hiver”), kuras uzmanības centrā ir sarkanās krāsas simbolika Kurzemes kultūras mantojumā, informē muzejs.
Izstādes vadmotīvs ir veltīts sarkanajai krāsai, un viena no galvenajām lomām tajā piešķirta Kurzemes novada etnogrāfiskajiem brunčiem, kuros tradicionāli dominē tieši šis tonis. Lai padziļināti pētītu sarkanās krāsas simbolisko nozīmi un iepazītu tērpus, māksliniece 2024. gada rudenī un 2025. gada vasarā ieradās īpašos radošos izpētes braucienos Latvijā, strādājot Liepājas muzejā, kā arī etnogrāfisko tērpu krātuvēs Ventspilī un Kuldīgā.
Savu radošo meklējumu gaitā Lafona atklāja kādu zīmīgu faktu — Eiropas un Vidusjūras civilizāciju muzejā (MUCEM) Marseļā, Francijā, jau kopš 1939. gada tiek glabāti Kurzemes novada tautastērpi un to aksesuāri.
Īpaši šai izstādei Liepājas muzejā māksliniece ir radījusi trīs uz zīdpapīra zīmētus ruļļus astoņu metru garumā. Tajos atainoti Latvijā un Francijas muzejā gūtie iespaidi par Kurzemes etnogrāfiskajiem tekstilizstrādājumiem un rotām. Ekspozīciju papildinās arī citi jaundarbi, kas tapuši, iedvesmojoties no Kurzemes etnogrāfijas un latvju dainām. Būtisku ietekmi uz mākslinieces darbu atstājusi bijušās Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas 2007. gadā franču valodā izdotā grāmata par dainām „Dzejas loģika” („Logique de la poésie”).
Kā norāda izstādes rīkotāji, ar šīs ekspozīcijas starpniecību, caur sarkanās krāsas pētīšanas prizmu, Lafona pauž savu skatījumu uz Latvijas nacionālo kultūras mantojumu, atklājot franču radošās personības redzējumu par Kurzemes novada etnogrāfiju un latvju dainām. Franču mākslinieces darbus izstādē papildinās arī Kurzemes novada etnogrāfisko tērpu oriģināli no Liepājas muzeja krājuma.
Martina Lafona ir absolvējusi prestižo Parīzes Nacionālo Tēlotājmākslas augstskolu (ENSBA) un vēlāk izglītojusies Nacionālā Kultūras mantojuma direktorāta nodaļā (mūsdienās – Nacionālo Pieminekļu centrs). Šī pieredze mākslinieci tuvinājusi vēstures vērtību izpētei un to saglabāšanai muzeju kolekcijās. Savu radošo izpausmi viņa realizē dažādās grafikas tehnikās. Līdz šim māksliniece ir sarīkojusi vairāk nekā 40 personālizstādes Francijā un citviet Eiropā, kā arī izdevusi pārdesmit autorgrāmatu.
Izstāde „Kur saulīte zemu tek”, kas tapusi sadarbībā ar biedrību „VIA ARS”, Liepājas muzeja mazajā izstāžu zālē Kūrmājas prospektā 16/18 būs skatāma no 14. maija līdz 28. jūnijam.