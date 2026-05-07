Iekšlietu ministrs aicina iedzīvotājus palikt mājās līdz NBS brīdinājuma atsaukšanai
Apdraudējums joprojām pastāv, un tas ir jāuzver nopietni, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" īsi pēc plkst. 8 uzsvēra iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
Līdz brīdim, kad Nacionālie bruņotie spēki (NBS) atsauks brīdinājumu par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, iedzīvotājiem būtu vēlams palikt savās dzīvesvietās, uzsvēra ministrs.
Ministrs aicināja iedzīvotājus būt vērīgiem un nekavējoties ziņot, ja tiek konstatēta otra nokritušā drona iespējamā atrašanās vieta.
Kozlovskis skaidroja, ka pats ir ceļā uz Rēzekni, kur apmeklēs arī naftas uzglabāšanas objektu, kurā nokrita viens no droniem.
Jau ziņots, ka pēc plkst. 4 Balvu novadā, Ludzas novadā un Rēzeknes novadā tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā.
Kā liecina paziņojumi mājaslapā "112.lv", NBS informē attiecīgo teritoriju iedzīvotājus, ka Latvijas gaisa telpā iespējams apdraudējums. Balvu, Ludzas un Rēzeknes novados esošie tiek aicināti meklēt patvērumu telpās, aizvērt logus un durvis, bet, pamanot zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt uz tālruni 112.
Tiek solīts, ka par apdraudējuma beigām tiks sniegta informācija atsevišķi.
Arī pēc saullēkta gaisā virs Rēzeknes bija redzami un dzirdami lidaparāti, vēstīja aculiecinieki. Iedzīvotāji ziņoja arī par trokšņiem, kas līdzinās iznīcinātāju lidojumiem.
Aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) īsi pēc plkst. 7 intervijā raidījumā "Rīta panorāma" uzsvēra, ka NBS maksimāli kontrolē Latvijas gaisa telpu kopā ar NATO sabiedrotajiem. Viņš pastāstīja, ka arī NATO iznīcinātāji ir gaisā.
NBS iepriekš vēstīja, ka ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti un divi nokrituši.
Notikuma vietā atrodas NBS, Valsts policijas (VP) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) vienības.
VUGD informē, ka naktī uz ceturtdienu ap plkst. 3.30 saņemti vairāki zvani uz tālruni 112 par iespējamu aizdegšanos naftas uzglabāšanas objektā Komunālajā ielā Rēzeknē. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka atklāta degšana vairs nenotiek, bet tiek veikti nepieciešamie pasākumi viena rezervuāra atdzesēšanai.
Īsi pēc plkst. 6 VUGD informēja, ka, pārbaudot naftas rezervuārus ar termokameru, paaugstināta temperatūra tajos netika konstatēta.
VP priekšnieka vietnieks Andris Zellis pirms plkst. 7 intervijā Latvijas Televīzijai skaidroja, ka ugunsgrēks naftas uzglabāšanas objektā ir lokalizēts un draudu nav. Vienlaikus VP sākusi kriminālprocesu, lai noskaidrotu notikušā detaļas.
Zellis arī norādīja, ka konkrētajā naftas uzglabāšanas objektā ir izveidots operatīvās vadības štābs.
Ņemot vērā apdraudējumu, Rēzeknē un Rēzeknes novadā ceturtdien atceltas mācības visās izglītības iestādēs, savukārt Balvu novadā un Ludzas novadā mācības notiks attālināti, informēja pašvaldībās.