Liepājas muzejā atklās Baibas Ābelītes izstādi “Metropoles mutācija”
Piektdien, 15. maijā, plkst. 17 Liepājas muzeja anfilādē Kūrmājas pr. 16/18 atklās mākslinieces Baibas Ābelītes personālizstādi “Metropoles mutācija”, kas pēta urbānās vides mainīgo dabu, atklājot pilsētu kā dzīvu un nepārtraukti transformējošos organismu.
Kā informē Liepājas muzejā, Baiba Ābelīte savos darbos pilsētu aplūko nevis kā statisku arhitektūras struktūru, bet kā dinamisku telpu, ko veido laiks, cilvēka klātbūtne un neredzami pārmaiņu procesi.
Izstādē eksponētajos darbos, izmantojot slāņainas kompozīcijas, fragmentētas formas un niansētus materiālu kontrastus, atklājas spriedze starp pastāvību un pārmaiņām. Industriālās struktūras – elektrolīniju tīkli, metāla konstrukcijas un urbānās tekstūras – mākslinieces darbos transformējas vizuālās sistēmās, kurās enerģija, kustība un ritms kļūst par galveno izteiksmes līdzekli.
Betona struktūras, režģi un urbānās tekstūras pakāpeniski izšķīst plūstošās, gandrīz organiskās formās, radot sajūtu, ka metropole atrodas nepārtrauktā tapšanas procesā.
Mākslinieces vizuālā valoda atspoguļo gan fizisko, gan psiholoģisko ainavu. Pilsēta šeit kļūst par atmiņu, pārejas un nenoteiktības telpu, kurā robežas izplūst un identitātes mainās. Skatītājs tiek aicināts ieiet šajos starpstāvokļos, pārdomājot, kas ir konstruēts, kas saglabāts atmiņā un kas nepārtraukti pārrakstīts.
Izstāde rezonē ar mūsdienu globālajiem procesiem, kuros urbanizācija, ekoloģiskie izaicinājumi un sociālās pārmaiņas pārdefinē mūsu attiecības ar telpu. Tā nesniedz viennozīmīgas atbildes, bet rosina dialogu par pielāgošanos, noturību un trauslo līdzsvaru starp kārtību un haosu.
Spilgts izstādes akcents ir darbs “Lidmašīnas pilsētā”, kur urbānā vide saplūst ar iztēles elementiem. Papīra lidmašīnas šajā ainā kļūst par simbolu sapņiem un kustībai – trauslam, bet neatlaidīgam impulsam, kas spēj pacelties pāri betona, stikla un trokšņa telpai.
2027. gadā Liepāja kļūs par nozīmīgu kultūras epicentru, apliecinot savu identitāti kā dinamiska un radoša pilsēta. Šis konteksts piešķir izstādei īpašu nozīmi – tā iekļaujas laikā, kad pilsēta pati piedzīvo kultūras un identitātes transformāciju.
“Kā māksliniece es Liepāju uztveru kā telpu, kurā pārmaiņas ir ne tikai redzamas, bet arī jūtamas. Tā ir pilsēta starp robežām – starp industriālo pagātni un radošo nākotni, starp jūras horizontu un urbāno struktūru. Šī spriedze un kustība kļūst par iedvesmas avotu maniem darbiem,” stāsta Baiba Ābelīte.
“Metropoles mutācija” Liepājā iezīmē ne tikai urbānās vides pārmaiņas, bet arī personīgu dialogu ar vietu. Šajā kontekstā izstāde kļūst par vienu no balsīm plašākā kultūras stāstā – par to, kā pilsētas mainās un kā mēs maināmies līdz ar tām.
Baiba Ābelīte (dz. 1980) ir latviešu vizuālā māksliniece, kuras radošā prakse un pētījumi koncentrējas uz pilsētvides transformācijām un tehnoloģiju ietekmi uz cilvēka dzīvi. Viņas darbos pilsēta atklājas kā dinamiska sistēma, kurā savijas struktūra, enerģija un nepārtraukta pārveide.
Māksliniece ieguvusi interjera dizaina izglītību Rīgas Arhitektūras un dizaina koledžā (2011), bet vēlāk turpinājusi studijas Latvijas Mākslas akadēmijā, 2019. gadā iegūstot bakalaura grādu mākslā un 2021. gadā – maģistra grādu glezniecībā.
Baibas Ābelītes daudznozaru mākslinieciskā prakse apvieno glezniecību, instalāciju un performanci, ar mērķi veicināt sociālo un kultūras dialogu. Viņas vizuālajai valodai raksturīga eksperimentāla pieeja industriāliem materiāliem un metāla virsmām, kas kļūst par būtisku izteiksmes līdzekli, ļaujot pētīt attiecības starp tehnoloģiju, vidi un cilvēku.
Māksliniece piedalījusies daudzās starptautiskās izstādēs un projektos, nostiprinot savu klātbūtni mūsdienu Latvijas un Eiropas laikmetīgās mākslas ainā.
“Metropoles mutācija” ir mākslinieces pirmā personālizstāde Liepājas muzejā un būs skatāma Kūrmājas pr. 16/18 no 2026. gada 15. maija līdz 19. jūlijam.