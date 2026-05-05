Ar rekordlielu dalībnieku skaitu patriotiskā noskaņā Liepājā aizvadīti Brīvības svētki
Liepājā 4. maijā Brīvības svētki pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu, kad orientēšanās spēlē “Liepājas pēdas Latvijā” piedalījās aptuveni 360 komandas ar vairāk nekā 1500 dalībniekiem, atklājot pilsētas apkaimes un faktus par Liepāju un Latviju. Dienas kulminācijā Jāņa Čakstes laukumā notika “Melo-M” koncerts un tika ienesta Latvijas Jaunatnes X olimpiādes lāpa, kam sekoja spēļu uzvarētāju apbalvošana trīs kategorijās.
Pirmdien, 4. maijā, svinot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienu, Liepājā Brīvības svētki aizvadīti īpaši enerģiskā un erudītā noskaņojumā. Šogad svētku centrālais notikums – orientēšanās spēle “Liepājas pēdas Latvijā” – pulcēja vēsturiski lielāko dalībnieku skaitu, pilsētas ielās dodoties aptuveni 360 komandām ar vairāk nekā 1500 dalībniekiem.
Šī gada interese apliecina pasākuma augošo popularitāti. Visplašāk pārstāvēta bija kājāmgājēju disciplīna, bet tai sekoja riteņbraucēju un autobraucēju komandas. Spēļu gaitā dalībnieki visas dienas garumā 45 unikālajos kontrolpunktos iepazina pilsētas apkaimes, kopienas un atklāja interesantus faktus par Liepāju un Latviju.
Dienas kulminācija norisinājās Jāņa Čakstes laukumā, kur gan spēļu dalībnieki, gan citi liepājnieki un pilsētas viesi varēja baudīt svētku koncertu instrumentālā čellu roka trio “Melo-M” izpildījumā. Klātesošos priecēja patriotiskas un tautā iemīļotas kompozīcijas īpašās aranžijās.
Svinību laikā Liepājā tika uzņemta arī Latvijas Jaunatnes X olimpiādes lāpa, kas J. Čakstes laukumā tika ienesta stafetes skrējienā cauri pilsētai. Tajā piedalījās jaunie sportisti no visām Liepājas sporta skolām, kā arī Liepājas olimpietis Matīss Miknis. Lāpu J. Čakstes laukumā svinīgi saņēma Liepājas valstspilsētas mērs, klātesot Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentam Raimondam Lazdiņam. Pirms Latvijas Jaunatnes X olimpiādes, kas norisināsies no 18. līdz 20. jūnijam Valmierā, olimpiskā lāpa apceļo visas Latvijas pašvaldības.
Pasākuma noslēgumā tika paziņoti un apbalvoti orientēšanās spēļu "Liepājas pēdas Latvijā" uzvarētāji trīs kategorijās.
Orientēšanās spēļu "Liepājas pēdas Latvijā" uzvarētāji
Kājāmgājēju kategorija:
1. vieta – komandai “Šašliki” (400,41 punkts)
2. vieta – komandai “Spurainie Eži” (386,82 punkti)
3. vieta – komandai “Visi citi” (386,27 punkti)
Riteņbraucēju kategorija:
1. vieta – komandai “Liepājas Vēja Piecinieks” (409,71 punkts)
2. vieta – komandai “Uzvaras garša” (391,13 punkti)
3. vieta – komandai “Superpūcītes” (386,12 punkti)
Autobraucēju kategorija:
1. vieta – komandai “GUNĀRA komanda” (416,43 punkti)
2. vieta – komandai “Pļavu ielas republika” (387,65 punkti)
3. vieta – komandai “Dodiet ceļu pavasarim” (383,91 punkts)
Īpašas simpātiju balvas par radošumu un Valsts svētku noformējumu komandu tēlā tika pasniegtas kājāmgājēju komandām “Liepājas vēja pēdas”, “Pieci par Latviju” un “TAUTUMEITAS”. Savukārt veicināšanas balva tika piešķirta autobraucēju komandai “Seniori atgriežas”.
Paldies visiem spēļu dalībniekiem par azartu un radīto svētku noskaņu.
Orientēšanās spēles organizēja Liepājas valstspilsētas pašvaldība sadarbībā ar vietējiem uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām un sadarbības partneriem.