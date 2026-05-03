Vai visi iedzīvotāji dzirdētu trauksmi? Latvijā ar esošo sirēnu tīklu nepietiek
Vairākas pašvaldības izrādījušas iniciatīvu iegādāties trauksmes sirēnas un tās pieslēgt kopējam valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas trauksmes sirēnu tīklam, kas patlaban nav pietiekams visu blīvi apdzīvoto teritoriju apziņošanai par apdraudējumiem.
Iekšlietu ministrija (IeM) sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu par valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšanas kārtību.
Noteikumu projekts paredz valsts un pašvaldību institūciju iesaisti valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbībā atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumā paredzētajai sadarbībai ar tām.
Patlaban valsts agrīnās brīdināšanas sistēmā ietilpst 164 trauksmes sirēnas, kas uzstādītas laika posmā no 2002. līdz 2010. gadam un tiek kontrolētas no centralizētās vadības programmatūras. Tomēr aizvadīto 20 gadu laikā ir notikušas būtiskas izmaiņas valsts apdzīvojuma struktūrā - izveidojušās jaunas apdzīvotas vietas, kurās iedzīvotāju blīvums pārsniedz 500 iedzīvotājus uz vienu kvadrātkilometru.
Daļa šo teritoriju netiek aptvertas ar esošo sirēnu tīklu, un iedzīvotāji katastrofu vai to draudu gadījumā nesaņemtu agrīno brīdinājumu. Esošais sirēnu skaits nav pietiekams, lai nodrošinātu visu blīvi apdzīvoto teritoriju apziņošanu par apdraudējumiem, atzīst ministrijā. Lai sasniegtu nepieciešamo pārklājumu, papildus jāuzstāda 193 trauksmes sirēnas.
IeM norāda, ka Ķekavas novada pašvaldība, Ogres novada pašvaldība, Siguldas novada pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība, Rīgas pašvaldība un citas ir izrādījušas iniciatīvu iegādāties trauksmes sirēnas un tās pieslēgt kopējam valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas trauksmes sirēnu tīklam.
IeM Informācijas centram būs uzdots nodrošināt trauksmes sirēnu un to vadības bloku uzstādīšanu un to demontāžu, kā arī trauksmes sirēnu un trauksmes sirēnu centralizētās vadības programmatūras darbību.
Risinājums paredz iespēju pašvaldībām īstenot savas tiesības iegādāties trauksmes sirēnas un vadības blokus, veicot nepieciešamos saskaņojumus ar IeM Informācijas centru. Iegādātās pašvaldības trauksmes sirēnas centrs pieslēgtu valsts agrīnās brīdināšanas trauksmes sirēnu tīklam.
IeM skaidro, ka šāds risinājums nodrošina plašāku apziņojamo iedzīvotāju loku, kā arī pašvaldībai ir iespēja iegādātās trauksmes sirēnas uzstādīt pēc tās ieskatiem nepieciešamākajā vietā, arī teritorijās, kurās ir mazāk nekā 500 reģistrēti iedzīvotāji uz vienu kvadrātkilometru, piemēram, teritorijās, kas darba laikā ir blīvi piesātinātas ar iedzīvotāju klātbūtni, proti, teritorijās ar biroju ēkām, lielveikaliem.
Atkarībā no trauksmes sirēnu jaudas un uzstādīšanas sarežģītības pakāpes iegādes un uzstādīšanas izmaksas vienai trauksmes sirēnai ir no 15 000 līdz 35 000 eiro.
Atbilstoši noteikumu projektam pašvaldības trauksmes sirēnu un vadības bloku iegādi, uzstādīšanu, darbības nodrošināšanu, uzturēšanu un demontāžu finansēs no pašvaldībai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.