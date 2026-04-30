Vācijā radītā “latviskā saliņa”: izstāde atklās Minsteres Latviešu ģimnāzijas stāstu
2026. gada 14. maijā plkst. 18.00 muzejā “Latvieši pasaulē” tiks atklāta fotoizstāde “Minsteres Latviešu ģimnāzija un tās nozīme trimdai un Latvijai 80 gados”. Līdz 12. jūnijam izstāde būs skatāma muzeja izstāžu zālē Berga bazārā – Rīgā, Dzirnavu ielā 84.
Kā informē muzeja “Latvieši pasaulē” komunikācijas speciāliste Danute Grīnfelde, šogad aprit 80 gadi, kopš dibināta Minsteres Latviešu ģimnāzija (MLĢ) – unikāla skola, kura okupācijas laikā nodrošināja pilnvērtīgu vidusskolas izglītību latviešu valodā, vienlaikus sniedzot arī Vācijas ģimnāzijas beigšanas apliecību. Ģimnāzija kļuva par nozīmīgu izglītības un kultūras centru ārpus Latvijas.
Skolas pirmsākumi meklējami 1946. gadā Detmoldā, Vācijā, kur tika izveidota skola bērniem no tuvējām bēgļu nometnēm. Gadu gaitā ģimnāzijā mācījušies vairāk nekā 2200 latviešu bērnu un jauniešu no visas pasaules, to absolvējuši 53 izlaidumi. Pēdējais izlaidums skolu absolvēja 1998. gadā.
Dzīve skolas internātā, kopīgās mācības un plašās sabiedriskās aktivitātes šajā “latviskajā saliņā” veidoja stipru trimdas latviešu jauno paaudzi ar dziļu izpratni par latviešu valodu, kultūru, vēsturi un politiskajiem procesiem. Daudzi Minsteres Latviešu ģimnāzijas absolventi šodien dzīvo un strādā Latvijā.
Fotoizstādē skolas dzīve atklājas kā raiba mozaīka: skolas tradīcijas, ikdiena, kultūras dzīve, “Mičotāju” uzvedumi dažādās valstīs, Dziesmu dienas, politiskā darbība u.c. MLĢ audzēkņi tajās piedalījās gan skolas laikā, gan pēc tās beigšanas.
Sarīkojumu programma izstādē
• 14. maijā plkst. 18.00 izstādes atklāšana. Dažādu paaudžu MLĢ absolventu sarunas par skolu un tās nozīmi vadīs žurnālists Lūkass Rozītis. Piedalīsies Latviešu kopības Vācijā pārstāve Aija Ebdene, rakstnieks un publicists Ojārs Rozītis, finansists Kārlis Cerbulis, fizioterapeite Klaudija Hēla, uzņēmējs Nils Students un komunikācijas profesionālis Juris Vīgulis.
• 21. maijā plkst. 18.00 tikšanās ar MLĢ absolventi, komunikācijas meistari Annu Muhku. Sarunu par dzīvi un darbu Zviedrijā, Vācijā un Latvijā vadīs Danute Grīnfelde.
• 28. maijā plkst. 18.00 tiešsaistes lekcija “Minsteres Latviešu ģimnāzija – latviskās izglītības kulminācija ārpus Latvijas” muzeja YouTube kanālā. Ilustrētu pārskatu par skolas vēsturi no dibināšanas līdz slēgšanai piedāvās Latviešu Kopības Vācijā valdes priekšsēdis Arnis Drille.
• 11. jūnijā plkst. 18.00 tikšanās ar MLĢ skolotāju, dziesmu tradīcijas kopēju Mārtiņu Zandbergu. Sarunu par augšanu Amerikā, darbu Minsterē un dzīvi Latvijā vadīs Marianna Auliciema.