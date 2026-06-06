Cik patiesībā izmaksā dzīve Spānijā. Reāls piemērs
Dzīve saulainajā Eiropas valstī izrādījusies nebūt ne tik lēta. Par to savā personīgajā "TikTok" blogā stāsta blogere Lūsija.
Lūsija nāk no Ukrainas, kara dēļ viņa bija spiesta pamest savas mājas un jau vairākus gadus dzīvo Spānijā. Jauniete nolēma saskaitīt visus savus ikmēneša izdevumus un atklāti pastāstīja sekotājiem, cik patiesībā maksā dzīve emigrācijā.
Kā izrādījās, lielākā izdevumu pozīcija ukraiņiem ārvalstīs joprojām ir mājoklis.
"Pirmkārt, dzīvoklis. Tas maksā 750 eiro, plus komunālie maksājumi. Kopumā sanāk aptuveni 900–950 eiro mēnesī," skaidroja jauniete.
Papildus īrei ievērojama daļa naudas tiek tērēta pārtikai un ikdienas izdevumiem. Pēc Lūsijas teiktā, pārtikas iegādei viņa mēnesī iztērē aptuveni 500–600 eiro. Taču pilnībā atteikties no gatavā ēdiena pasūtīšanas neizdodas.
"Vēl mēs ļoti bieži pasūtām ēdiena piegādi – apmēram 100 eiro. Tā ir vidējā summa, ko mēnesī iztērējam piegādēm," piebilda emigrante.
Tāpat blogere tērē naudu automašīnai, jo īpaši degvielai – aptuveni 50–60 eiro mēnesī. Citu izdevumu automašīnai nav, ja vien tā nesalūst. Atsevišķu pozīciju budžetā veido izklaide un neplānoti pirkumi.
"Vēl viena pozīcija ir sīkie izdevumi. Godīgi sakot, tā ir ļoti nosacīta summa, jo dažreiz mēneša laikā varam iztērēt daudz, bet citreiz – neko. Aptuveni 300 eiro," norādīja ukrainiete.
Lūsija apmeklē sporta zāli, taču šos izdevumus sedz viņas darba devējs. "Par sporta zāli mēs maksājam 40–45 eiro, taču mans uzņēmums kompensē sporta aktivitātes. Ja jūsu darba devējs to nesedz, tad kopējai summai jāpieskaita vēl šie 45 eiro," viņa sacīja.
Ievērojamus izdevumus prasa arī mājdzīvnieks. Jaunietei ir kaķis, tāpēc viņa tā uzturēšanai mēnesī tērē aptuveni 100–150 eiro.
Saskaitot visas pamatvajadzības, gala summa izrādās visai iespaidīga. Kopumā Lūsija mēnesī iztērē aptuveni 2100–2500 eiro.