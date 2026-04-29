Ņujorkā demonstrēs latviešu dokumentālo filmu par Juri Kulakovu
Ceturtdien, 30. aprīlī plkst. 19.00 Ņujorkā, godalgotajā jauniešu kino skolā DCTV, notiks latviešu dokumentālās filmas "Mākslas darbi rodas mokās" īpašais seanss, kuru papildinās plaša izglītojoša kultūras programma jauniešiem. Tā vienā īpašā notikumā apvieno Baltijas un Amerikas dokumentālā kino pieredzi un izgaismo starpvalstu sadarbības iespējas.
Filma "Mākslas darbi rodas mokās" ir dokumentāls portrets par vienu no Latvijas iemīļotākajiem roka komponistiem un mūziķiem – Juri Kulakovu. Filmu iesildīs jauno autoru īsfilmas: “#%! Your Punk*” (ASV) un Latvijas – Ukrainas īsfilma "Polina".
Pirms filmas seansa notiks Latvijas producenta Ulda Cekula meistarklase Ņujorkas jauniešiem dokumentālā kino veidošanā, kā arī jauniešu organizācijas "Avantis / Young Media House" un DCTV diskusija par jauno kino veidotāju iespējām ASV un Eiropā.
Meistarklase 30. aprīlī plkst. 16.00 domāta jauniešiem, kurus interesē iedvesmoties dokumentālā kino jomā un uzzināt par iespējām, ko sniedz DCTV un “Avantis/ Young Media House”.
Savukārt uz vakara seansu plkst. 19.00 aicināti gan latviešu, gan ASV kopienas pārstāvji, kurus interesē neatkarīgais kino un Jura Kulakova personība, kā arī jauniešu radītais kino. Tā būs arī iespēja satikt DCTV, “Avantis” un “VFS Films” pārstāvjus un uzzināt par iespējām sadarboties nākamajos ASV un Baltijas pasākumos.
Vakara seansā piedalīsies arī Jura Kulakova meita Justīne Kulakova-Sipnevska, filmas producents Uldis Cekulis, “Avantis/ Young Media House” producente Ilona Bičevska un DCTV jauniešu programmu vadītāji Jesse Perez Antiqua un Johnny Ramos. Pasākuma moderators – Avantis / Young Media house kultūras menedžeris Francesco Piparelli (Itālija).
Abpusējā sadarbība starp ASV un Latvijas organizācijām noris ar mērķi veidot platformas jauno, neatkarīgo autoru atbalstam radošo industriju jomā, īpaši dokumentālā kino nozarē.
Pasākums ir turpinājums sadarbībai ar Latvijas organizāciju "Avantis", kas aizsākās 2025. gada vasarā: pateicoties Baltijas Amerikas Brīvības fonda atbalstam, Amerikas mediju centra pasniedzēji vadīja dokumentālā kino meistarklases vairāk nekā 150 Latvijas jauniešiem Cēsīs, Liepājā, Jūrmalā un Rīgā.
Ņujorkā bāzētais mediju centrs DCTV darbojas kopš 1972. gada kā dokumentālo stāstnieku kopiena. Nodrošinot profesionālu apmācību, resursus un radošu vidi Manhetenā, centrs sniedz jauniešiem – topošajiem filmu veidotājiem – platformu savas balss un pieredzes paušanai, izmantojot dokumentālo kino kā galveno komunikācijas formu. Daudzi jaunieši ar saviem darbiem, izmantojot DCTV palīdzību, sasnieguši plaši pieejamas platformas, piemēram, Netflix un HBO.