Pavasara sēnes: kas jāzina, lai nenonāktu slimnīcā
Pavasarī Latvijas mežos sākas murķeļu ievākšanas sezona, kas daudziem sēņotājiem kļūst par aizraujošu nodarbi. Tomēr šajā laikā nereti rodas juceklis, jo daudzi sēņotāji jauc dažādas pavasara sēnes, kuras ir līdzīgas, bet var būt gan ēdamas, gan indīgas. Lai izvairītos no kļūdām un bīstamiem negadījumiem, svarīgi ir zināt, kuras no šīm sēnēm ir drošas un kuras jāizvairās, raksta Lsm.lv.
Bisītes – bīstamas sēnes ar toksiskām vielām
Pavasarī vienas no pirmajām, kas parādās mežos, ir bisītes. Šīs sēnes ir bīstamas un satur toksisku vielu giromitrīnu, kas var kaitēt aknām, nierēm, nervu sistēmai un gremošanas sistēmai. Tomēr, ja jūs tomēr vēlaties izmantot bisītes pārtikā, tās ir jāvāra vairākas reizes, mainot ūdeni, taču pat šāda apstrāde nenodrošina pilnīgu drošību. Mikologi un mediķi iesaka šīs sēnes nelietot, jo to toksīnu koncentrācija var būt bīstama, īpaši, ja tās tiek nepareizi sagatavotas.
Lāčpurni un ķēvpupi – ēdamās pavasara sēnes
Lāčpurni un ķēvpupi ir ēdamās pavasara sēnes, taču arī tās jāprot atšķirt no bīstamajām. Lāčpurnu augļķermeņi ir dažādās krāsās, sākot no pelēkas līdz dzeltenai vai brūnai. To cepurītes ir gareniski šūnveidā krokotas, un tās var atrast mežos, parkos, dārzos un citās saules apgaismotās vietās. Savukārt ķēvpupi aug galvenokārt lapkoku un jauktos mežos. Lai arī tās ir ēdamas, pirms lietošanas uzturā tās jānovāra.
Bīstamo un ēdamo sēņu atšķiršana – kas jāzina sēņotājiem?
Lai nodrošinātu drošu sēņošanu, svarīgi ir spēt atšķirt bīstamās bisītes no ēdamajiem lāčpurniem un ķēvpupiem. Galvenā atšķirība ir cepurītes struktūrā – bisītēm ir smadzeņveidīgi, neregulāri krokoti cepurītes, bet lāčpurniem un ķēvpupiem cepurītes krokas ir vairāk vai mazāk regulāras. Turklāt bisītēm cepurīte ir trauslāka, kamēr lāčpurniem un ķēvpupiem tās ir stingrākas un izturīgākas.
Drošība pirmajā vietā!
Lai izvairītos no iespējamiem riskiem, sēņotājiem jābūt ļoti uzmanīgiem, atpazīstot dažādas pavasara sēnes. Ja rodas šaubas par sēnes ēdamību, ir ieteicams konsultēties ar profesionāliem mikologiem vai izmantot sēņu identificēšanas aplikācijas. Sēņošana ir lieliska izklaide, taču, lai tā būtu droša, nepieciešams zināt, kā atšķirt bīstamās un ēdamās sēnes, un pārliecināties, ka savāktās sēnes tiek pareizi apstrādātas pirms lietošanas uzturā.