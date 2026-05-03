Elektriķi nosauc 5 ierīces, kuras nekad nevajadzētu pieslēgt pagarinātājam
Pagarinātāji – īsts glābiņš, pieslēdzot vairākas ierīces, taču tie nav panaceja visos gadījumos, raksta izdevums "Real Simple".
"Kā elektriķis, kas strādā dzīvojamā sektorā, esmu sastapis milzīgu skaitu problēmu, ko radījusi nepareiza pagarinātāju izmantošana. Ir svarīgi saprast, ka šie ierīces nav paredzētas jaudīgām elektroierīcēm vai ierīcēm, kurām nepieciešama stabila strāvas padeve," izskaidroja elektriķis Bobijs Linens.
1. Ledusskapji un saldētavas
Tā kā ledusskapji un saldētavas tiek izmantotas pastāvīgi, to darbībai ir nepieciešama daudz vairāk enerģijas nekā citām ierīcēm.
"To pieslēgšana pie pagarinātājiem var izraisīt automātiskā slēdža izslēgšanos. Labāk ir pieslēgt šīs ierīces tieši pie kontaktligzdas," brīdina uzņēmuma "Mister Sparky" viceprezidents Dens Moks. Linens piekrīt, norādot, ka tas ir ne tikai drošības risks, bet arī ierīču bojājumu iespējamība.
"Es vienmēr iesaku, lai saglabātu ierīču drošību, pieslēgt tās tieši pie kontaktligzdas. Tās patērē daudz enerģijas, un strāvas svārstību gadījumā tas var bojāt kompresorus. Tas nav tikai kaitīgi ierīcēm, bet arī rada papildu izmaksas," norādīja eksperts.
2. Mikroviļņu krāsnis
Pēc Moka vārdiem, vairums pagarinātāju neiztur 12–15 ampera strāvu, kas nepieciešama mikroviļņu krāsns darbībai. Tas var palielināt ugunsgrēka risku un pat bojāt mājas elektroapgādes sistēmu.
3. Mazā sadzīves tehnika
Mazie galda aparāti, piemēram, kafijas automāti un grauzdētāji, šķiet viegli un neprasa lielas slodzes, taču patiesībā tie var radīt ievērojamu slodzi uz pagarinātāju.
"Piemēram, grauzdētājos iekšpusē ir atvērti vadi, un to uzsildīšanai ir nepieciešama liela enerģija," skaidro Moks.
Turklāt šo mazo ierīču pieslēgšana pie pagarinātāja bieži noved pie izolācijas izkausēšanās uz vadiem, brīdina uzņēmuma "Tri-County Air Service" īpašnieks.
4. Sildītāji un gaisa kondicionētāji
Šīs ierīces patērē daudz elektroenerģijas, un pagarinātāji nav paredzēti šādai slodzei. "Kategoriski nav ieteicams pieslēgt sildītājus un gaisa kondicionētājus pie pagarinātājiem, jo pastāv augsts pārkaršanas risks. Esmu redzējis gadījumus, kad pagarinātāji burtiski izkausējušies un, kas vēl sliktāk, aizdegušies, lietojot tos ar šādiem enerģijas patērējošiem ierīcēm. Tā ir tieša drošības draudu avots," saka Linens.
5. Ierīces matu kopšanai
Matu kopšanas ierīces, piemēram, matu fēni, ļoti ātri patērē lielu enerģijas daudzumu, skaidro Linens, tāpēc vienmēr pieslēdziet tās tieši pie kontaktligzdām, lai izvairītos no elektrotraumu riska.
Cits pagarinātājs
Pēc Moka teiktā, daudzi pieļauj kļūdu, pieslēdzot pagarinātājus vienu pie otra, kas noved pie ātras elektroapgādes tīkla pārslodzes un ugunsdrošības noteikumu pārkāpumiem.