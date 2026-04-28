Izgāzusies Limbažu novada domes ārkārtas sēde par izpilddirektora Ārgaļa atlaišanu. Viņš nesaskata neizdarības savā darbā
Limbažu novada pašvaldības izpilddirektors Artis Ārgalis nepiekrīt domes priekšsēdētājas Sigitas Upmales (Vidzemes partija) apgalvojumiem par darba pienākumu neveikšanu atbilstošā kvalitātē, kuru dēļ viņu pirmdien bija plānots atbrīvot no amata, paziņoja Ārgalis. 27. aprīļa vakarā bija sasaukta Limbažu novada domes ārkārtas sēde pašvaldības izpilddirektora Ārgaļa atbrīvošanai no amata, taču sēde izgāzās, jo tai neizdevās apstiprināt darba kārtību.
Viņš stāstīja, ka domes vadība viņam pieprasīja sniegt paskaidrojumu, ko viņš noteiktajā termiņa izdarījis. Par paskaidrojumu neesot sekojusi atgriezeniskā saite.
Ārgalis noraida Upmales pārmetumus par Valsts kasē laikus neiesniegtu pašvaldības gada pārskatu. Viņš apgalvo, ka gada pārskats ticis savlaicīgi apstiprināts domē un iesniegts Valsts kasē.
Ārgalis stāstīja, ka vadības apspriedē pirmdien dienas vidū vēl neesot bijusi informācija par domes ārkārtas sēdes sasaukšanu. Tā kā izpilddirektora pienākums ir piedalīties visās domes sēdēs, arī viņš vakar šo sēdi apmeklēja.
Par turpmāko domes rīcību Ārgalim neesot informācijas, tik vien, ka 30. aprīļa domes sēdes darba kārtībā ir iekļauts jautājums par pašvaldības izpilddirektora amata pretendentu atlases konkursa nolikuma un konkursa komisijas apstiprināšanu. "Protams, ir iespēja jautājumu par izpilddirektora atbrīvošanu no amata iekļaut kā papildu jautājumu, ja deputāti par to nobalsos," atzina Ārgalis.
Ārgalis pieļauj, ka viņš esošajai domes koalīcijai nav tīkams, jo ir iepriekšējā domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga (LRA) laika darbinieks. Izpilddirektors uzsver, ka viņš cenšas godprātīgi pildīt savus darba pienākumus un neiesaistīties politiskajās diskusijās.
Kā liecina sēdes videoieraksts, tās darba kārtībā bija iekļauti divi jautājumi. Pirmais paredzēja atcelt 26. martā pieņemto lēmumu par finansējuma piešķiršanu Latvijas Ūdensmotociklu sporta asociācijai, savukārt otrs jautājums bija par izpilddirektora Ārgaļa atbrīvošanu no amata.
Par sēdes darba kārtību nobalsoja septiņi deputāti, bet septiņi bija pret darba kārtības apstiprināšanu, tādējādi domes sēde nenotika. Sēdē nepiedalījās domes priekšsēdētājas otrā vietniece, deputāte Diāna Zaļupe (JV).
Pēc sēdes darba kārtības neapstiprināšanas domes priekšsēdētāja Upmale centās skaidrot izpilddirektora neizdarības un normatīvo aktu nepildīšanu, līdz deputāts Straubergs priekšsēdētājai norādīja, ka domes ārkārtas sēdes darba kārtība nav apstiprināta un Upmale nav tiesīga vienpusēji informēt par Ārgaļa neizdarībām. Pēc šī aizrādījuma Upmale sēdi slēdza.