Nosaukts algas pielikuma apmērs, kura dēļ cilvēki Latvijā ir gatavi mainīt darbu
Vairāk nekā puse sagaida mēnešalgu virs 2000 eiro bruto, kamēr tikai 7% norāda, ka alga nav galvenais faktors darba maiņai.
Nesen veiktā CVMarket.lv aptauja atklāj, ka darba meklētāji Latvijā arvien retāk ir gatavi mainīt darbu bez būtiska algas pieauguma. No tiem aptaujas dalībniekiem, kuri šobrīd ir nodarbināti, 71,7% norādīja, ka apsvērtu darba maiņu tad, ja jaunā alga būtu vismaz par 21% lielāka nekā pašreizējā.
Neatkarīgi no nodarbinātības statusa 61,5% aptaujas dalībnieku norādīja, ka, lai būtu motivēti mainīt darbu, viņiem būtu nepieciešams vismaz 21% algas pieaugums.
Ar nelieliem algas pielikumiem var nepietikt
Rezultāti skaidri parāda, ka nelieli algas ieguvumi vairs nav pietiekams iemesls darba maiņai. Tikai 1,4% respondentu teica, ka mainītu darbu par algas pieaugumu līdz 5%, savukārt 6,8% apsvērtu pāreju uz citu darbu pie 6–10% pieauguma.
Visbiežāk izvēlētā atbilde bija 21–30% algas pieaugums, ko norādīja 24,2% respondentu. Tajā pašā laikā ievērojama daļa darba meklētāju sagaida vēl lielāku pieaugumu: 21,6% norādīja, ka viņiem būtu nepieciešama par 31–50% lielāka alga, bet 15,8% darbu mainītu tikai tad, ja algas pieaugums sasniegtu 50% vai vairāk.
"Šie rezultāti ļoti skaidri parāda, ka darbinieku vēlmes šobrīd ir ambiciozas. Cilvēki nav gatavi mainīt darbu neliela algas pieauguma dēļ – viņi sagaida būtisku finansiālu ieguvumu," komentēja Kristaps Kolosovs, CVMarket.lv biznesa attīstības vadītājs.
Tipiska sagaidāmā alga nākamajā darbavietā: ap 2000–2499 eiro bruto
Atbildot uz jautājumu par vēlamo bruto mēnešalgu nākamajā darbā, visbiežāk tika izvēlēts diapazons 1500–1999 eiro, ko norādīja 28,5% respondentu.
Vienlaikus dati rāda, ka vēlmes pakāpjas arī krietni augstāk. Vairāk nekā puse aptaujas dalībnieku sagaida vismaz 2000 eiro bruto mēnesī nākamajā amatā, un gandrīz trešdaļa tiecas uz 2500 eiro vai vairāk. Tikai ļoti neliela daļa respondentu norādīja, ka būtu apmierināti ar algu zem 1000 eiro bruto mēnesī.
Balstoties uz atbilžu sadalījumu, tipiskā (mediānas) sagaidāmā alga nākamajam darbam ir 2000–2499 eiro bruto mēnesī. "Mēs redzam, ka vēlamais atalgojums Latvijā ir augsts, katrā gadījumā augstāks kā esošā vidējā alga. Darba meklētāji daudz rūpīgāk izvērtē piedāvājumus un arvien biežāk salīdzina ne tikai pašus amatus, bet arī to, cik konkurētspējīgs ir atalgojums," piebilda Kolosovs.
Alga ir galvenais, bet ne vienīgais iemesls
Lai gan alga ir būtisks iemesls darba maiņai, lielākā daļa kandidātu ņem vērā arī citus aspektus. 41,7% respondentu norādīja, ka noteikti apsvērtu darba maiņu galvenokārt augstāka atalgojuma dēļ, savukārt 51,4% atzina, ka viņu lēmums būtu atkarīgs arī no papildus apsvērumiem. Tikai 6,9% norādīja, ka alga nav galvenais iemesls, apsverot darba maiņu.
Lai gan atalgojums joprojām ir centrālais jautājums, tas liecina, ka darba devējiem jākonkurē arī ar tādiem aspektiem kā elastība, darba vide un karjeras izaugsmes iespējas.
Kandidāti ir pragmatiskāki
Saskaņā ar CVMarket.lv datiem, rezultāti atspoguļo pragmatiskāku domāšanu darba meklētāju vidū. Kandidātiem ir skaidrākas vēlmes un viņi retāk ir gatavi mainīt darbu bez skaidra ieguvuma.
"Nepietiek piedāvāt "labāku iespēju" vai "konkurētspējīgu atalgojumu" vispārīgā nozīmē. Kandidāti ļoti konkrēti definē sev vēlamo algas līmeni, un tas nozīmē, ka konkurence par talantiem arvien vairāk sākas tieši ar atalgojuma piedāvājumu," sacīja Kolosovs.
Par aptauju
Aptauja tika veikta CVMarket.lv mājaslapā 2026. gada martā, apkopojot gandrīz 2000 darba meklētāju atbildes. Aptaujā tika uzdoti jautājumi par nepieciešamo algas pieaugumu, kas motivētu mainīt darbu, par sagaidāmo atalgojumu nākamajā darbā, kā arī par to, vai augstāks atalgojums būtu galvenais iemesls darba maiņai.