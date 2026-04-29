Nē, Raimonds Pauls TV laika ziņās nereklamēja “impotences iznīcinātāju” - internetā izplatās klaji melīgs attēls
Attēlā, kurš nu klejo internetā, uzbāžas ziņu portālu lasītājiem un sociālo tīklu lietotājiem, ir tik daudz absurda, ka grūti pat izdomāt, kur sākt, kliedējot šos murgus.
Fotogrāfija izveidota tā, lai izskatītos pēc ziņu portāla publikācijas. Tajā tiek apgalvots, ka Latvijā ir zāles, kuras ārsti dēvē par “impotences iznīcinātāju”.
Esot pierādīts, ka tas “atjauno potenci pat 102 gadus veciem vīriešiem”. Zemāk fotogrāfijā ir ievietots neīsts, viltots “ekrānuzņēmums” it kā no LTV1 Laika ziņām, kurās viens šāds 102 gadus vecs kungs ar... Maestro Raimonda Paula seju un “Pētera Riekstiņa” vārdu, reklamē šo izdomāto, neeksistējošo preparātu. Pa labi no viņa kadrā redzama izdomāta, neīsta reportiere.
Tā it kā ar visu pieminēto samurgojumu vēl nepietiktu, šīs viltus “Laika ziņas” par vīriešu potenci tiek translētas pulksten 20:31. Apakšā šim neīstajam “ekrānšāviņam” iemontēti arī daži tīkšķi u.c. emocijzīmes “Facebook” stilā, kā arī 7 komentāri.
Šī gan nav pirmā reize (un diemžēl, visticamāk, nav arī pēdējā), kad slavenību līdzība un sensitīvas veselības tēmas tiek izmantotas, lai no neapķērīgākajiem vai par šīm lietām satrauktajiem izvilinātu klikšķus uz krāpnieciskām interneta vietnēm.
Arī Jauns.lv pirms kāda laika kļuva par upuri šādu krāpnieku darbībām. Tika izmantota ziņu portāla vizuālā identitāte, lai vēstītu potenciālajiem upuriem par kādu “sensacionālu” interviju, kas it kā notikusi LTV raidījumā “Šodienas jautājums”.
Saskaņā ar šo viltus ziņu raidījuma vadītāja Anete Bērtule ar Latvijas Ministru prezidenti Eviku Siliņu sabiedriskajā medijā diskutējušas par to kā latvietim satriecošā veidā “nopelnīt 10 000 eiro mēnesī”.
Arī LTV raidījuma vadītāja Anete Bērtule publiski norādīja uz šāda veida krāpniecisku vēstījumu izplatīšanos un aicinājusi cilvēkus būt vērīgiem.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.