Rīgas zoodārza saimei pievienojies ļoti īpašs iemītnieks
Rīga zoodārza saimei pievienojies vēl viens mazs, bet ļoti īpašs iemītnieks - piedzimis vikunjas mazulis.
Vikunja ir mazākais kamieļu dzimtas pārstāvis, un savvaļā šie dzīvnieki sastopami augstkalnu reģionos Dienvidamerikā – galvenokārt Peru, kā arī Argentīnā, Bolīvijā un Čīlē. Lai arī šobrīd vikunju populācija tiek uzskatīta par stabilu, vēl pagājušajā gadsimtā suga bija uz izmiršanas robežas – 1965. gadā savvaļā bija palikuši vien ap 6000 dzīvnieku.
Tam galvenais iemesls – ārkārtīgi vērtīgā vilna, kas joprojām ir viena no smalkākajām pasaulē. Atšķirībā no mūsdienu industriālās pieejas, inku laikos vikunjas tika noķertas, nocērptas un atlaistas brīvībā. Vēlāk šī prakse tika aizstāta ar masveida medībām, kas gandrīz iznīcināja sugu. Tikai pateicoties mērķtiecīgiem aizsardzības pasākumiem, populāciju izdevās atjaunot.
Šodien savvaļā dzīvo jau ap 350 000 vikunju. Rīga zoodārzs ir šīs Eiropas apdraudēto sugu saglabāšanas programmas (EEP) dalībnieks, un tas nozīmē, ka katrs dzimušais dzīvnieks ir daļa no plašāka, starptautiski koordinēta darba sugas nākotnes nodrošināšanā. Līdz ar to vikunjas mazuļa piedzimšana ir ne tikai nozīmīgs notikums Rīga zoodārzā, bet arī visai Eiropas zoodārzu kopienai.
Mazulis piedzimst sverot vien 4–6 kilogramus, un jau aptuveni 15 minūtes pēc dzimšanas spēj nostāties kājās un sekot mātei – dabā tas ir izdzīvošanas jautājums.
Zoodārzs aicina nākt iepazīt jauno vikunjas mazuli klātienē un ieraudzīt vienu no pasaules veiksmīgākajiem sugas atjaunošanas stāstiem.