Gan ar svinīgām parādēm un jestrām ballēm, gan sportiskām aktivitātēm un pasākumiem ģimenēm visos Latvijas novados maija pirmajās četrās dienās svinēs Brīvības svētkus.
Sabiedrība
Šodien 05:06
Brīvības svētku ceļvedis visai Latvijai. 1. - 4. maijs: koncerti, pārgājieni, balles un daudz kas cits
Veselas četras brīvdienas – no 1. līdz 4. maijam – mums visdažādāko veidos būs iespēja atzīmēt Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. gadadienu un Satversmes sasaukšanas dienu. Jauns.lv piedāvā visplašāko svētku kalendāru un ceļvedi – Rīgā, Jūrmalā un Pierīgā, Kurzemē, Latgalē, Sēlijā, Vidzemē un Zemgalē, gan pilsētās, gan lauku pagastos.
Šogad svētku kulminācija ar militāro parādi 4. maijā notiks Aizkrauklē, bet simtiem pasākumu arī citviet Latvijā. Sākot ar svinīgiem koncertiem un oficiālām ceremonijām un beidzot ar sporta sacensībām un jestrām zaļumballēm. Būs arī aktivitātes bērniem un ģimenēm, erudīcijas spēles, pārgājieni, teātra izrādes un daudz kas cits. Vienlaikus ar Darba svētkiem 1. maijā arī svinēs starptautisko Dejas dienu un tūrisma sezonas atklāšanu.
Jauns.lv publicē Latvijas pašvaldību informāciju par svētku pasākumiem pilsētās un pagastos. Apmeklētājiem jāņem vērā, ka daļa pasākumu ir bezmaksas, bet cita – atkal pa maksu. Tāpat uz vairākiem arī iepriekš jāpiesakās vai jāizņem bezmaksas ieejas kartes.