Bezvēsts prombūtnē bijusī, 2009. gadā dzimusī Sofija Sāra Kundecka diemžēl atrasta bez dzīvības pazīmēm. (foto: Unsplash.com)
Šodien 19:38
Traģiska vēsts: 16 gadus vecā Sofija Sāra Kundecka ir atrasta mirusi
Pirms nepilna pusotra mēneša plašu rezonansi sabiedrībā izraisīja 2009. gadā dzimušās Sofijas Sāras Kundeckas pazušana. Meitene 16. martā ap pulksten 15.00 bija izgājusi no izglītības iestādes Mārupes novadā, un pazuda.
INFORMĀCIJA PAPILDINĀTA 28. aprīlī pulksten 19.04— Valsts policija (@Valsts_policija) April 28, 2026
Valsts policija informē, ka bezvēsts prombūtnē bijusī, 2009. gadā dzimusī Sofija Sāra Kundecka ir atrasta bez dzīvības pazīmēm. https://t.co/b7GgcHV68K