Apprecējusies mūziķa Mika Dukura bijusī sieva Laura
Par precētu dāmu atkal kļuvusi mūziķa Mika Dukura kādreizējā sieva un divu bērnu māmiņa Laura.
Par priecīgo dzīves notikumu jaunā sieva izziņojusi soctīklā "Instagram", turpat atklājot, ka maina uzvārdu un tagad ir Laura Skoboļeva. Ar savu izredzēto - pārdošanas menedžeri Mārtiņu Skobeļevu - viņa gredzenus mijusi botāniskajā dārzā Salaspilī 4. aprīlī, zina rakstīt žurnāls "Privātā Dzīve". Šajā datumā svinēta viņu kopābūšanas divu gadu jubileja.
Lauras iepriekšējā laulība ar mūziķi Miku Dukuru ilga 11 gadus. 2023. gada oktobrī Miks pavēstīja, ka šai savienībai pienācis gals, sociālajos tīklos rakstot: "11 skaisti gadi, divi superīgi bērni un daudz kopīgi izdzīvotu kāpumu un kritumu, taču mēs uztveram to, cik iespējams viegli, un ir jāturpina kāpt!" Miks ar Lauru savulaik piedalījās realitātes šovā "Mīla burbulī", kurā jau stāstīja par attiecībās pārdzīvotajām problēmām.
Pēc šķiršanās Miks izveidoja attiecības un vēlāk saderinājās ar influenceri Endiju Kalniņu jeb Kalendy.