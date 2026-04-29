Novadu ziņas
Šodien 06:39
Daugavpilī no Alejas ielas uz citu vietu pārceļas zemnieku vakara tirdziņš
No 1. maija Augšdaugavas novada zemnieku produkciju vairs nevarēs iegādāties līdz šim ierastajā vakara tirdziņa placī, tagad tas būs “Ditton” tirdzniecības centra teritorijā, Cietokšņa ielā.
Daugavpilī vakara zemnieku tirdziņš tagad notiks tirdzniecības centra “Ditton” teritorijā Cietokšņa ielā 60, autostāvvietā blakus zaļajam tirgum katru trešdienas un piektdienas vakaru no plkst. 16:00 līdz 20:00. Iesniegt dokumentus tirdzniecības veikšanai iespējams SIA “Ditton nams” administrācijā darba laikā. Jautājumu gadījumā zvaniet pa tālr. 65428252 vai rakstiet - info@ditton.lv.