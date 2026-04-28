No 9. maija vairākos autobusu un trolejbusu maršrutos būs nelielas izmaiņas kustības sarakstos
No 9. maija brīvdienās un 11. maija darba dienās vairākos Rīgas autobusu un trolejbusu maršrutos tiks veiktas nelielas izmaiņas kustības sarakstos. Reisu skaits maršrutos netiek mainīts.
Autobusu maršruti, kuros būs izmaiņas:
Darba dienās 12., 13., 29., 36. un 54. autobusa maršrutā.
Brīvdienās 7., 8., 23., 25., 26., 29., 44., 50., 54. un 55. autobusa maršrutā.
Trolejbusu maršruti, kuros gaidāmas izmaiņas:
Darba dienās 11., 18., 23., 35.maršrutā;
Brīvdienās 18., 23., 35.maršrutā.
Dažos maršrutos izmaiņas skars visus reisus (izņemot pirmos un pēdējos), savukārt citos – tikai dažus reisus vai konkrētus dienas laika posmus. Aicinām pirms brauciena iepazīties ar aktuālajiem kustības sarakstiem "Rīgas satiksmes" mājaslapā un mobilajā lietotnē. Tāpat lietotnē varat sekot līdzi transporta reāllaika kustības datiem.
Izmaiņas ieviestas, lai salāgotu pārsēšanās iespējas starp dažādu maršrutu reisiem, nodrošinātu precīzāku kustības sarakstu izpildi, kā arī sabalansētu sabiedriskā transporta vadītāju darba laiku un atpūtas režīmu.
Plašāku informāciju par "Rīgas satiksmes" piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt mājaslapāwww.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos "X", "facebook" un "Threads".