Milzu plaisas un rūsa uz Vanšu tilta 2024. gada janvārī
Lai arī uz Vanšu tilta ietves izveidojušās milzīgas plaisas, Rīgas dome apgalvo, ka ikdienas gaitām tilts ir drošs.
Rīgas vicemērs par Vanšu tilta remontu: "Mēs pat nezinām, vai izdosies saglabāt kaut vai vienu joslu"
Gaidāmā Vanšu tilta remonta laikā satiksmes situācija Rīgā būtiski pasliktināsies, un ceļā pavadītais laiks varētu pieaugt pat divkārt, TV24 raidījumā "Nacionālo interešu klubs" sacīja Rīgas vicemērs Māris Sprindžuks (AS).
Politiķis uzsvēra, ka Vanšu tilta remonts atstās lielu ietekmi uz satiksmi, jo Rīgā faktiski ir tikai četri tilti, un Vanšu tilts jau šobrīd ir stipri pārslogots. Turklāt pašlaik vēl nav skaidrs, cik braukšanas joslu būs pieejamas remonta laikā. "Mēs pat nezinām, vai izdosies saglabāt kaut vai vienu joslu," atzina Sprindžuks, prognozējot, ka situācija būs "traka".
Pēc vicemēra teiktā, pilsētai nāksies meklēt nestandarta risinājumus, jo pretējā gadījumā sastrēgumi kļūs vēl smagāki.
"Ja šobrīd cilvēks ceļā uz darbu pavada 45 minūtes, tad vēlāk tas var aizņemt pusotru vai pat divas reizes vairāk laika," brīdināja amatpersona.
Lai izvairītos no ilgstošas stāvēšanas sastrēgumos, Sprindžuks aicina iedzīvotājus jau laikus domāt par paradumu maiņu – pārsēsties uz velosipēdiem, skrejriteņiem, motorolleriem vai izmantot sabiedrisko transportu. Viņš norādīja, ka izšķiroša nozīme šajā periodā būs arī pašvaldības spējai operatīvi piedāvāt satiksmes organizācijas risinājumus.
Vienlaikus vicemērs vērsa uzmanību uz plašāku problēmu galvaspilsētā, uzsverot, ka rīdzinieku dzīves kvalitāte krītas, ja pilnīgi visi izvēlas pārvietoties ar automašīnām. Daudzi joprojām cenšas ar auto nokļūt tieši pilsētas centrā, kur koncentrētas darbavietas un pakalpojumi, taču ilgtermiņā šāda pieeja vairs nebūs iespējama.
Pēc Sprindžuka domām, personīgās automašīnas izmantošanai un novietošanai Rīgas centrā drīzāk vajadzētu kļūt par ekskluzīvu papildpakalpojumu jeb zināmu ekstra pakalpojumu, nevis ikdienas normu.
Par racionālāku un ilgtspējīgāku modeli viņš uzskata sabiedriskā transporta izmantošanu, pēdējo ceļa posmu līdz galamērķim mērojot kājām vai ar citiem mikromobilitātes rīkiem. "Kaut kādā brīdī mums kolektīvi ir jāmaina uzvedība," rezumēja politiķis.
Portāls Jauns.lv jau vēstījis, ka Rīgas dome Vanšu tilta remontam aizņemsies līdz 84, 46 miljoniem eiro. Tajā skaitā 2026. gadā nepieciešami līdz 6,7 miljoniem eiro, 2027. gadā - līdz 42 miljoniem eiro un 2028. gadā - līdz 35,76 miljoniem eiro. Konkursā par Vanšu tilta pārbūvi uzvarējusi piegādātāju apvienība "Vanšu tilts", solot veikt darbus par 69,8 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, liecina Elektronisko iepirkumu sistēmā publicētā informācija. Apvienībā ietilpst SIA "Hanza Construction Group", SIA "Tilts" un SIA "Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs "Vektors T"".
Vanšu tilta kopējais garums ir 593,6 metri, galvenā pilona augstums sasniedz 108,7 metrus. Projekts paredz atjaunot asfalta segumu brauktuvei, izbūvēt dalītu gājēju zonu un veloinfrastruktūru. Gājēju ietvju platums vienā tilta pusē ir paredzēts 1,7 metri, otrā - 1,9 metri. Tilta margas tiks atjaunotas iepriekšējā augstumā - 1,3 metri.