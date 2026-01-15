Vanšu tilta remontam Rīgas dome plāno aizņemties 84,46 miljonus eiro. Atmaksāt nāksies 30 gadus
Vanšu tilta remontam Rīgas dome plāno aizņemties līdz 84,46 miljoniem eiro, liecina šodien Finanšu un administrācijas lietu komitejas sēdē atbalstītais lēmumprojekts. Tajā skaitā 2026. gadā nepieciešami līdz 6,7 miljoniem eiro, 2027. gadā - līdz 42 miljoniem eiro un 2028. gadā - līdz 35,76 miljoniem eiro.
Milzu plaisas un rūsa uz Vanšu tilta 2024. gada janvārī
Lai arī uz Vanšu tilta ietves izveidojušās milzīgas plaisas, Rīgas dome apgalvo, ka ikdienas gaitām tilts ir drošs.
Aizņēmuma atmaksas termiņš ir līdz 30 gadiem ar pamatsummas atlikto maksājumu līdz trim gadiem. Gala lēmums par aizņēmuma ņemšanu būs jāpieņem Rīgas domes sēdē.
Kā ziņots, konkursā par Vanšu tilta pārbūvi uzvarēja piegādātāju apvienība "Vanšu tilts", solot veikt darbus par 69,8 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, liecina Elektronisko iepirkumu sistēmā publicētā informācija. Apvienībā ietilpst SIA "Hanza Construction Group", SIA "Tilts" un SIA "Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs "Vektors T"".
Vanšu tilta kopējais garums ir 593,6 metri, galvenā pilona augstums sasniedz 108,7 metrus. Projekts paredz atjaunot asfalta segumu brauktuvei, izbūvēt dalītu gājēju zonu un veloinfrastruktūru. Gājēju ietvju platums vienā tilta pusē ir paredzēts 1,7 metri, otrā - 1,9 metri. Tilta margas tiks atjaunotas iepriekšējā augstumā - 1,3 metri.
Tā izskatās Vanšu tilta kāpnes, kas sākušas brukt
Projektā paredzēta arī vanšu nomaiņa. To kopējais svars būs 385,5 tonnas. Paredzēta arī jaunu aizsargapvalku uzstādīšana esošajām un jaunajām vantīm 3084 metru garumā, tādējādi nodrošinot ilgtermiņa izturību un aizsardzību pret apkārtējās vides ietekmi.
Vanšu tilta pārbūve tiks īstenota, piemērojot "projektē un būvē metodi", kas paredz, ka viens uzņēmējs veic gan būvprojekta izstrādi, gan būvdarbu izpildi, nodrošinot vienotu pieeju, darbu saskaņotību un atbildību visā līguma izpildes laikā.
Rīgā kopumā ir 145 tilti, pārvadi un gājēju tuneļi. Daļa no tiem savu laiku ir nokalpojuši - par to liecina to vizuālais izskats un tehniskie rādītāji.