Liepājas okupācijas muzejā atklāta izstāde par Otrā pasaules kara pirmajiem postījumiem Liepājā
Liepājas okupācijas muzejā atklāta izstāde “Otrā pasaules kara pirmie postījumi Liepājā. 1941. gada 22.–29. jūnijs”, kas ar unikāliem vēsturiskiem materiāliem atklāj kara pirmās nedēļas postījumus pilsētā un to ietekmi uz iedzīvotājiem. Ekspozīcija, balstīta Liepājas muzeja krājumā un kolekcionāra Ivara Ķupja ilggadīgajos pētījumos, skatāma līdz 2026. gada 27. decembrim.
Liepājas dome informē, ka 23. aprīlī Liepājas okupācijas muzejā K. Ukstiņa ielā 7/9 tika atklāta izstāde "Otrā pasaules kara pirmie postījumi Liepājā. 1941. gada 22.–29. jūnijs".
Pasākuma laikā vairākkārt tika uzsvērts, ka šāda mēroga un tematiskā fokusa ekspozīcija Liepājā līdz šim nav veidota – tik koncentrēti un vizuāli iespējams ieraudzīt kara radītās sekas pilsētvidē un cilvēku dzīvēs.
Izstādes ideja radās, pētot Liepājas muzeja krājumā esošo Liepājas pilsētas plānu ar 1941. gada 22.–29. jūnija kara postījumu vietām, kā arī Liepājas muzeja direktora Jāņa Sudmaļa apkopotos materiālus par pilsētā nodarītajiem postījumiem. Šie vēsturiskie avoti un fotogrāfijas kļuva par pamatu izstādes izveidei, ļaujot detalizēti rekonstruēt kara pirmo dienu notikumus un to ietekmi uz pilsētas vidi.
Izstāde vēsta par laika posmu no 1941. gada 22. līdz 29. jūnijam, kad Liepājā norisinājās intensīva karadarbība starp divām totalitārām varām. Septiņu dienu laikā pilsēta piedzīvoja bombardēšanu, artilērijas apšaudes un ielu cīņas, kuru rezultātā tika nopostītas vai smagi bojātas daudzas ēkas, izmainot pilsētas vēsturisko ainavu.
Ekspozīcijā apskatāmas vēsturiskās fotogrāfijas, dokumenti un priekšmeti no Liepājas muzeja krājuma, kolekcionāra Ivara Ķupja privātās kolekcijas un Jūras spēku mācību centra. Starp eksponātiem ir autentiski priekšmeti, kas saglabājušies pēc bombardēšanas, kā arī materiāli, kas dokumentē kara postījumus un to ietekmi uz pilsētu un tās iedzīvotājiem.
Īpaša nozīme izstādes tapšanā ir vēstures entuziasta un kolekcionāra Ivara Ķupja ilgstošajam darbam. Vairāk nekā divdesmit gadu laikā vāktie, pētītie un identificētie materiāli ļauj detalizēti rekonstruēt pirmās kara dienas Liepājā un sniedz vērtīgu ieskatu notikumos, kas skāra pilsētu un tās cilvēkus.
Atklāšanas laikā Liepājas muzeja vadošā vēsturniece Inna Gīle uzsvērta, ka izstāde nav tikai stāsts par pagātni, bet arī atgādinājums par miera vērtību mūsdienās: “Miers ir ļoti trausls un sargājams.”
Izstāde rosina apmeklētājus iepazīt Liepājas kara pieredzi, pārdomāt vēsturiskos notikumus un pieminēt cilvēkus, kuru dzīves neatgriezeniski izmainīja karš.
Izstāde “Otrā pasaules kara pirmie postījumi Liepājā. 1941. gada 22.–29. jūnijs” Liepājas okupācijas muzejā skatāma līdz 2026. gada 27. decembrim.