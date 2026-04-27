Dzīvoklī Imantā atrasti novārguši dzīvnieki
Šaušalīgs atradums Imantā: kādā dzīvoklī atrod 27 novārgušus kaķus un dzīvnieku mirstīgās atliekas. FOTO
Valsts policija aizturējusi kāda dzīvokļa īpašnieci Rīgā, Imantā, aizdomās par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, kuras rezultātā vairāki dzīvnieki gājuši bojā.
Šā gada 14. aprīlī Valsts policijas, Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas sadarbībā ar Pārtikas un veterinārā dienesta darbiniekiem veica kāda dzīvokļa apskati Imantā. Pārbaude tika uzsākta pēc tam, kad Pārtikas un veterinārais dienests saņēma informāciju no mājas iedzīvotājiem par neizturamu smaku.
Ar tiesas lēmumu Pārtikas un veterinārā dienesta inspektoriem un likumsargiem iekļūstot dzīvoklī, tika konstatēta spēcīga dzīvnieku urīna un izkārnījumu smaka. Dzīvokļa grīda bija klāta ar dzīvnieku izkārnījumiem un urīnu.Telpu stūros izkārnījumu kārta sasniedza pat desmit līdz piecpadsmit centimetrus, kas liecināja par ilgstošiem dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem. Dzīvoklī bija atslēgta elektrība un ūdens, nekur nebija trauku ar dzeramo ūdeni un barību dzīvniekiem.
Apsekojot dzīvokli, tika konstatētas dzīvnieku mirstīgās atliekas – viena kaķa, divu suņu un viena papagaiļa. Tāpat dzīvoklī tika konstatēti 27 dzīvi kaķi ar redzamām veselības problēmām. Novārgušie mājdzīvnieki tika nogādāti biedrības "Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa" dzīvnieku patversmē "Labās mājas".
Tajā pašā datumā Valsts policijas darbinieki šajā adresē aizturēja dzīvokļa īpašnieci, 50 gadu vecu sievieti, kura iepriekš nebija nonākusi policijas redzeslokā.
Pret personu ir uzsākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 230. panta otro daļu – par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, kuras rezultātā tie gājuši bojā, vai par dzīvnieku spīdzināšanu, kuras rezultātā tie gājuši bojā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Uz izmeklēšanas laiku aizdomās turētajai sievietei piemēroti drošības līdzekļi – aizliegums izbraukt no valsts un atzīmēšanās noteiktā laikā policijas iestādē.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.