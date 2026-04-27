"Rīgas satiksme" plāno ieviest jaunu norēķinu sistēmu, tostarp iespēju maksāt par biļeti ar bankas karti
Pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" izsludinājusi jaunas sabiedriskā transporta norēķinu sistēmas tirgus izpēti, informēja uzņēmuma Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Baiba Bartaševiča-Feldmane.
Jauno sistēmu plānots veidot kā atvērtu sistēmu, lai pasažieri varētu izmantot dažādus maksāšanas veidus - bankas kartes, mobilās ierīces, kvadrātkodus un citus risinājumus.
Plānots, ka jaunā sistēma nodrošinās iespēju norēķinus veikt bez iepriekšējas biļetes iegādes - tā uzskaitīs braucienus un piemēros pasažierim izdevīgāko maksu. Vienlaikus sistēma ļaus elastīgāk veidot tarifus un ātrāk ieviest jaunus risinājumus, cer uzņēmumā.
Bartaševiča-Feldmane skaidro, ka esošā elektronisko norēķinu sistēma ir novecojusi, un to nav iespējams salāgot ar mūsdienīgām norēķinu iespējām, tostarp nodrošināt bankas karšu izmantošanu transportlīdzekļos. Turklāt uzņēmumā šobrīd darbojas vairākas savstarpēji nesaistītas biļešu sistēmas, kas ir tehnoloģiski novecojušas un ar ierobežotām attīstības iespējām, viņa skaidroja.
Veidojot tirgus izpētes un iepirkuma dokumentāciju, kā vienu no prasībām plānots iestrādāt integrāciju ar esošajiem e-taloniem, paredzot iespēju arī turpmāk brauciena reģistrācijai izmantot esošos e-talonus. "Tas ir īpaši svarīgi gados vecākiem cilvēkiem un pasažieriem ar invaliditāti - ja viņi nevēlēsies mainīt savus paradumus, nekādi papildu soļi no viņu puses nebūs nepieciešami," uzsver Bartaševiča-Feldmane.
Tirgus izpētes gaitā "Rīgas satiksme" uzrunāšot plašu potenciālo sistēmas izstrādātāju loku. Mērķis ir iegūt precīzu informāciju par indikatīvajām izmaksām un iespējamo piegādes laika grafiku, lai sagatavotu kvalitatīvu iepirkuma dokumentāciju.
"Rīgas satiksme" apgrozījums pagājušajā gadā, pēc provizoriskajiem datiem, bija 53,622 miljoni eiro, kas ir par 2,2% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa palielinājās vairākkārtīgi - līdz 10,474 miljoniem eiro.
"Rīgas satiksme" nodrošina pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, tramvajiem un trolejbusiem Rīgā, kā arī apsaimnieko autostāvvietas pilsētas ielu malās. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Rīgas dome.