Uzbūvēta jauna skatu platforma Oleru purvā
Turpinot bezmaksas atpūtas vietu uzlabošanas un atjaunošanas darbus, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) uzbūvējusi jaunu skatu platformu Oleru purvā Rietumvidzemes reģionā.
Skatu platformas būvniecība kopumā ilga 6 mēnešus. Vienlaikus veikti arī atjaunošanas darbi vairākos 1 km garās purva laipas posmos, aizvietojot bojātās konstrukcijas ar jaunām.
Skaidro LVM rekreācijas infrastruktūras apsaimniekošanas speciālists Kaspars Judzis:“Kā visas mūsu skatu platformas, arī šī būvēta no koksnes un īpaši apstrādāta, lai ilgāk kalpotu, ar impregnēšanas metodi pasargājot to no mitruma, pelējuma un koksnes kaitēkļu izraisītiem bojājumiem.
Platformas būvniecībā kopumā izmantoti 44 m3 koksnes. Platforma ir gana liela, tāpēc būvmateriālu atvešanas darbi līdz uzstādīšanas vietai nebija vienkārši. Materiālu transportēšanai purvā tika izmantots gan kvadricikls, gan speciāli konstruēts paliktnis uz riteņiem, ko pārvietoja būvnieki.
Darbus apgrūtināja sākotnēji mainīgie laikapstākļi un sezonālie liegumi purva teritorijās. Tomēr vēlāk, iestājoties noturīgam salam, darbi ritēja raiti.”
No 6 metrus augstās skatu platformas paveras skats uz Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā ietilpstošā pārejas purva ainavu – gar skatu platformas malām redzamas dzērvenes, dzegužpirkstītes, bet pacietīgākie apmeklētāji var novērot arī ar kādu no tuvumā mītošajiem putniem.
Skatu platforma atrodas netālu no Oleru muižas, kura reiz bijusi pazīstama arī kā mednieku un mežsaimnieku nams.
Latvijas valsts mežos visiem brīvi pieejamas vairāk nekā 300 LVM izveidotās un apsaimniekotās bezmaksas atpūtas vietas – skatu torņi un platformas, velotakas, labiekārtotas ugunskura vietas, nojumes, laipas, atpūtas vietas pie upēm un ezeriem.