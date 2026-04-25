Iedzīvotāji ceļ trauksmi par vientuļu, starp metāllūžņiem mītošu suni; saimnieks neizpratnē: "Kā es dzīvoklī tādu turēšu?"
Carnikavā kādā metāllūžņiem un atkritumiem pieblīvētā pagalmā iedzīvotāju uzmanību piesaistījis suns, kas tur ilgstoši uzturas viens pats.
Lai gan kaimiņi vairākkārt sūdzējušies varasiestādēm un pauž bažas par dzīvnieka stāvokli, suņa saimnieks uzsver, ka par mīluli rūpējas, vēsta raidījums "Degpunktā".
Nesen kaimiņi pamanījuši, ka suns ir iesprūdis starp teritorijā esošajiem metāllūžņiem, un izsaukuši pašvaldības policiju. Likumsargiem izdevās dzīvnieku no sprosta izcelt, un, par laimi, suns negadījumā fiziski necieta. Uz notikuma vietu tika izsaukts arī suņa saimnieks.
Policija sākusi administratīvos procesus
Kā skaidro Ādažu novada pašvaldības policijas priekšnieks Oskars Feldmanis, konkrētā adrese likumsargu redzeslokā nonākusi jau vairākkārt. Iepriekš īpašniekam piemēroti administratīvie sodi par nekoptu privāto un piegulošo teritoriju, kurā uzkrāti atkritumi un būvmateriāli.
"Ir uzsākts administratīvais process par cietsirdīgu attieksmi pret dzīvnieku un administratīvais process par labturības noteikumu neievērošanu, jo sunim nav voljēra. Darbs ar minētā īpašuma īpašnieku turpināsies," norāda Feldmanis.
Kaimiņu līdzjūtība pret saimnieka argumentiem
Kāda kaimiņiene stāsta, ka saimnieks suni apciemo un baro katru dienu, piebilstot, ka dzīvnieks ir izvēlīgs ēdienā, kas liecina par to, ka viņš necieš badu. Tomēr kaimiņus satrauc suņa vientulība. Pirms pāris gadiem kaimiņu bērni pat izlauzuši sētu, lai izvestu suni pastaigā un aizvestu pie friziera, taču tas situāciju tikai pasliktinājis – pēc tam suns vēl vairāk gaudojis, gaidot atgriežamies jaunos draugus.
Pats suņa saimnieks pārmetumus par dzīvnieka pamešanu noraida. Viņš skaidro, ka atrodas īpašumā katru dienu, suns nav piesiets, regulāri saņem barību un ūdeni. Saimnieks norāda, ka dzīvnieku paņēmis laikā, kad pats vēl dzīvojis šajā adresē, bet šobrīd viņam nav iespēju tik liela auguma suni turēt dzīvoklī.
PVD turpinās apstākļu izvērtēšanu
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir saņēmis informāciju no Ādažu pašvaldības policijas par pēdējo izsaukumu un plāno atkārtoti vērtēt dzīvnieka uzturēšanās apstākļus.