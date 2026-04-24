Arī opozīcijas politiķi izmantojuši VIP zāles lidostā. Lūk, cik tas izmaksāja
Mediju rīcībā nonākušie dati liecina, ka lidostu VIP zāles, kuru izmantošanu politiskie oponenti pārmet premjerei Evikai Siliņai (JV), izmantojuši arī politiķi no opozīcijā esošā "Apvienotā saraksta" (AS) un Zaļo un zemnieku savienības (ZZS).
Piemēram, AS līdzpriekšsēdētājs Edvards Smiltēns laikā, kad ieņēma Saeimas priekšsēdētāja amatu, 2023. gada 11. janvārī, dodoties tranzīta vizītē uz Ukrainu caur Poliju, kopā ar vēl citām personām, tostarp Rihardu Kolu (NA), Raimondu Bergmani (AS), Andri Sprūdu (P), Jāni Skrastiņu (JV) izmantoja lidostas VIP pakalpojumus.
Tas izmaksāja 700 Polijas zlotu par personu, kopumā sasniedzot 12 915 zlotus jeb aptuveni 3042 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
Bet 2023. gada janvārī Saeimas priekšsēdētāja vadītās vizītes laikā VIP zāles infrastruktūras izmantošana Polijā izmaksāja aptuveni 1640 eiro. Vizīte notika no 11. līdz 16. janvārim, un VIP zāles infrastruktūru turpceļā izmantoja visa delegācija 15 cilvēku sastāvā, tostarp Rīgas domes un Latvijas Televīzijas pārstāvji. Norādītā summa attiecas uz 11 Saeimas pārstāvju - Saeimas priekšsēdētāja, deputātu, darbinieku un drošības personāla - izmantotajiem pakalpojumiem.
Smiltēns notikušo skaidro ar drošības apsvērumiem
Smiltēns norāda, ka VIP zāles izmantošana, dodoties uz Ukrainu, bijusi saistīta ar drošības un loģistikas apsvērumiem. Viņš norādīja, ka lielas delegācijas pārvietošanās, tostarp ar apsardzi un speciālajām drošības vienībām, pilnā ekipējumā un ar ieročiem, objektīvi prasa ātrāku un kontrolētāku pārvietošanos lidostās.
Smiltēns uzsvēra, ka šādos gadījumos mērķis ir nepieļaut delegācijas kavēšanos un nodrošināt drošu tālāku nokļūšanu līdz transportam, piemēram, vilcienam uz Ukrainu, kur laika grafiki ir stingri un kavēšanās nav pieļaujama. Vienlaikus viņš norādīja, ka citos gadījumos, tostarp tranzītos bez paaugstināta drošības riska, delegācijas regulāri izmantojušas parastos termināļus un standarta drošības kontroli.
Smiltēns arī akcentēja, ka VIP pakalpojumu izmantošana nav komforta jautājums, bet gan izvērtēts izņēmums, kas piemērots tikai īpašos apstākļos, un ka šādi lēmumi tiek pieņemti sadarbībā ar protokola un drošības dienestiem. Viņš uzsvēra, ka valsts un pašvaldību līdzekļu izšķērdēšanas nepieļaušanas princips paredz sasniegt mērķi ar iespējami mazākām izmaksām, un katram šādam gadījumam jābūt pamatotam.
Arī Mieriņas pārstāve akcentē drošības jautājumu
Savukārt Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) 2024. gada janvārī tranzīta vizītē uz Ukrainu caur Poliju izmantojusi VIP zāli kopā ar trim pavadošajām personām. Arī šajā gadījumā maksa bijusi 800 zlotu par personu katrā virzienā, un kopējās izmaksas sasniegušas 8671,5 zlotus jeb aptuveni 2042 eiro bez PVN.
Saeimas Preses dienesta sniegtā informācija liecina, ka 2024. gada janvārī Saeimas priekšsēdētājas Mieriņas vadītās vizītes laikā no 15. līdz 18. janvārim VIP zāles infrastruktūras izmantošana izmaksāja aptuveni 1465 eiro jeb 6400 Polijas zlotu. Šajā gadījumā VIP zāles abos virzienos izmantoja Saeimas priekšsēdētāja, divi drošības virsnieki un Saeimas priekšsēdētājas biroja vadītāja.
Mieriņas padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Paula Salmiņa norādīja, ka tiesiskais regulējums Latvijā noteic, ka Valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētājs un Ministru prezidents ir aizsargājamas personas, kuru apsardzi veic drošības iestāžu drošības personas. Tas nozīmē, ka valsts augstākā līmeņa amatpersonas arī ārvalstu vizītēs pavada viena vai vairākas drošības dienestu personas, nereti ar ieročiem vai citu speciālo aprīkojumu, kura pārvadāšanai nepieciešamas īpašas atļaujas un pārbaudes lidostās. Kā norāda Valsts kancelejā, šīs pārbaudes tiek veiktas lidostu VIP servisa zonā.
Salmiņa norāda, ka uz braucienu 2024. gada janvārī ir tieši attiecināms šis regulējums. "Sīkākus aspektus, kas skar drošības jautājumus, komentēt nevaram. Papildu tam, vēršam uzmanību, ka izmaksas veidoja apmēram 1465 eiro par visām personām, kas uzturējās VIP servisa zonā," akcentēja Salmiņa. Viņa arī piebilda, ka 2024. gada janvāra vizīte Ukrainā bija pēdējā, kad tika izmantota VIP servisa zona Polijas lidostā. Šobrīd komandējumi uz Ukrainu tiek organizēti ar autotransportu.
Kučinskis atzīst, ka zāles izmantojis
Tikmēr bijušais Ministru prezidents Māris Kučinskis (AS), tajā laikā pārstāvot Zaļo un zemnieku savienību (ZZS), VIP zāles 2018. gadā izmantojis vairākās Eiropas lidostās. Toreiz Cīrihes lidostā VIP pakalpojumi, ielidojot un izlidojot, kopā izmaksājuši 814,73 eiro, Vīnes lidostā divās atsevišķās vizītēs - 1612,98 eiro un 960 eiro, bet Parīzes lidostā - 191,72 eiro.
Kučinskis medijiem atzina, ka laikā, kad bijis premjers, šīs VIP zāles ir izmantojis, vienlaikus viņš vērsa uzmanību, ka tās ir dažādas, proti, atšķiras arī to izmaksas. Tāpat bijušais premjers uzsvēra, ka bieži vien šīs VIP zāļu izmantošanas izmaksas sedza "uzaicinātājvalsts". Tāpat Kučinskis klāstīja, ka "nemaz citādāk jau premjeri nevar pārvietoties", jo to nosaka drošības protokoli. Viņš arī norādīja, ka šādu VIP zāļu izmantošana ir visai sena, tās izmantojuši dažādi premjeri.
AS iepriekš Siliņai pārmeta, ka pēc premjeres, viņas padomnieces un miesassarga uzturēšanās VIP zonā valstij izrakstīts aptuveni 4000 eiro rēķins, turklāt sākotnēji radušās domstarpības par tā apmaksas pamatotību. Opozīcija uzsvērusi, ka tas ir pretrunā ar publiski paustajiem aicinājumiem taupīt un var graut sabiedrības uzticēšanos varai.
Smiltēns situāciju raksturoja kā iespējamu izšķērdīgu attieksmi pret nodokļu maksātāju naudu. AS deputāti iesniedza pieprasījumu premjerei, lūdzot detalizēti skaidrot VIP pakalpojumu izmantošanas pamatojumu, izmaksas un politisko atbildību.
Jāpiebilst, ka pēdējo piecu gadu laikā Latvijas premjeri lidostu VIP zāles ir izmantojuši 29 ārvalstu komandējumos. Kancelejā skaidro, ka starptautiskajā praksē valstu augstāko amatpersonu, piemēram, valstu, parlamentu un valdību vadītāju, pārvietošanās lidostās, dodoties ārvalstu vizītēs, drošības apsvērumu dēļ tiek nodalīta no kopējās pasažieru plūsmas, izmantojot VIP servisa pakalpojumu.
Vienlaikus šī pakalpojuma izmantošana vizītēs ir nepieciešama, lai laikus sasniegtu galamērķi, piemēram, gadījumos, kad intensīva darba grafika un vizīšu programmas dēļ ir nepieciešams operatīvi nokļūt uz nākamo reisu, norāda Valsts kancelejā.
Tāpat iestādē atzīmē, ka starptautiskajā praksē augstākā līmeņa amatpersonām tiek piemērota diplomātiskā imunitāte, kas parasti nozīmē arī atbrīvojumu no standarta aviācijas drošības kontroles procedūrām. Lidostās atbilstoša infrastruktūra atvieglotai drošības pārbaudei vai atbrīvojumam no tās tiek nodrošināta kā VIP servisa pakalpojums tā dēvētajā VIP centrā vai zālē.