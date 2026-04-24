Valsts mežos izmesto atkritumu apjoms pieaudzis par aptuveni 19%
Jau rīt, 25. aprīlī, visā Latvijā norisināsies Lielā talka. AS “Latvijas valsts meži” kas meža sakopšanas un labiekārtošanas darbus īsteno visa gada garumā, aicina ikvienu dabā gājēju rūpēties par vidi un neatstāt aiz sevis atkritumus – kas uz mežu atnests, tas jānes arī atpakaļ.
Šogad Lielā talka notiks jau 19. reizi, un tās vadmotīvs “Roku rokā – Latvijai!” aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties vides sakopšanā, apzinoties savu atbildību par tīru un sakoptu apkārtējo vidi.
Atkritumu apjoms mežos turpina pieaugt
Ik gadu no valsts mežu teritorijas tiek izvesti tūkstošiem kubikmetru atkritumu. Statistikas dati liecina, ka atkritumu apjoms gadu no gada Latvijas valsts mežu teritorijā turpina palielināties. Pēdējo 15 gadu laikā atkritumu apjoms pieaudzis par aptuveni 19 %, ik gadu palielinoties vidēji par 1,5–2 %. Turklāt šajā laikā atkritumu izvešanas izmaksas ir vairāk nekā dubultojušās.
LVM mežieriecības daļas vadītājs Jānis Kažemaks skaidro: "Lai arī aizvien vairāk cilvēku gadu no gada vienojas cīņā par tīru Latviju, diemžēl atkritumi mežā ir aktuāla problēma joprojām. Atkritumi nodara nopietnu kaitējumu videi, kā arī to savākšanai dabā jātērē lieli līdzekļi, kurus uzņēmums varētu labāk novirzīt, piemēram, atpūtas vietu infrastruktūras uzlabošanai. Lielie atkritumu krāvumi mežos nereti norāda uz apzinātu to izvešanu no būvlaukumiem, autoservisiem un citām vietām. Problēmu veicina gan trūkumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmā un pieaugošās izmaksas, gan arī sabiedrības attieksme.”
2025. gadā valsts mežos visbiežāk izmesti sadzīves atkritumi (44%), kam seko būvgruži (24%), auto riepas (21%), šīferis (6%), auto daļas (5%) un citi bīstamie atkritumi (1%). Arvien biežāk mežos tiek izgāzti arī lielgabarīta atkritumi – mēbeles, būvmateriāli un riepas, kas liecina par apzinātu rīcību, izvēloties nelegālu un videi kaitīgu risinājumu.
Mežā izmestie atkritumi rada ilgstošu dabas piesārņojumu. Piemēram, auto riepas, sadaloties, izdala kaitīgas vielas un mikrodaļiņas, kas nonāk augsnē un ūdenī, savukārt būvniecības atkritumi – krāsas, šķīdinātāji un šīferis – var būt īpaši bīstami gan cilvēkiem, gan dabai. Arī sadzīves atkritumi bieži tiek atstāti neatbilstošās vietās – meža ceļmalās, grāvjos vai pat atpūtas vietu tuvumā.
Nemēslo mežā!
Jau kopš 2005. gada LVM īsteno kampaņa “Nemēslo mežā”, kuras galvenais tēls ir Cūkmens. Ar izglītojošām aktivitātēm, pasākumiem un sabiedrības iesaisti tiek skaidrots, kāpēc ir svarīgi neatstāt atkritumus dabā un rūpēties par apkārtējo vidi.
LVM un tīru mežu aizstāvis Cūkmens aicina ikvienu doties mežā ne vien smelties dabas spēku, atjaunot savas enerģijas rezerves un veselīgi izkustēties, bet pa ceļam arī sakopt skaisto mežu un savākt arī citu atstātos atkritumus. Turklāt būtiski ir arī ziņot par nelikumīgi izmestiem atkritumiem, izmantojot lietotni “Vides SOS”, lai saglabātu tīrus mežus arī turpmāk. LVM uztur vairāk nekā 300 bezmaksas atpūtas vietas visā Latvijā, kas sniedz iespēju pilnvērtīgi atpūsties un baudīt atpūtu dabā.