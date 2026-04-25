Tukuma iedzīvotājiem paveicies - pilsētā taps jauni dzīvokļi. Taču dzīvot tajos varēs tikai izredzētie
Gada sākumā VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) un sešas pašvaldības parakstījušas vienošanās par kopīgu dalību Latvijā pirmās publiskās un privātās partnerības (PPP) īres mājokļu programmas 1. lotē 1290 īres mājokļu izveidei.
Iepazīstinām ar Tukuma stāstu – pilsētā programmas ietvaros plānots izbūvēt 150 pieejamas cenas īres mājokļus Smilšu ielā 54.
“Īres mājokļi Latvijas speciālistiem” ir viens no vērienīgākajiem PPP mājokļu attīstības projektiem Latvijā, ko īsteno VNĪ sadarbībā ar pašvaldībām un privāto sektoru. Tas ir vērsts uz mājokļu fonda nodrošināšanu un reģionālās attīstības veicināšanu.
Tukumā šobrīd dzīvo 16 182 iedzīvotāji. Pašvaldības atvēlētais zemesgabals Smilšu ielā 54, Tukumā atrodas pilsētas nomalē, taču ļoti labā vietā, mājas tuvumā ir bērnudārzs, aptuveni 5-10 minūšu attālumā no tuvākās skolas. Pieejamu īres dzīvokļu lietotāji būs pašvaldības noteiktie nozares speciālisti.
“Kopš Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas 30 gadu laikā Tukumā uzbūvētas, šķiet 3 jaunas mājas. Ir izveidojusies speciālistu rindas uz īres mājokļiem un tos pašvaldība var piedāvāt tikai jau esošajās vecajās daudzdzīvokļu mājās. Piemēram, pēdējā domes sēdē lēmām par šādu dzīvokļu piešķiršanu Tukuma slimnīcai, jaunajiem ārstiem. Iedzīvotāju, īpaši jauno speciālistu un jauno ģimeņu dzīves līmenis un prasības pēc labiem dzīves apstākļiem aug. Mēs ar cerībām raugāmies uz šo programmu, redzam, ka mājokļi jaunā, energoefektīvā ēkā ir vajadzīgi un nozīmīgs pienesums būs tas, ka izmaksas mājokļu uzturēšanai būs mazākas. Drīzumā mums būs palaista jaunā rūpnīca “Stiga RM”. Redzam, ka ražotnēm nepieciešami augstas raudzes speciālisti, kuri strādās ar dažādām automatizācijas sistēmām. Šādu speciālistu mums šeit uz vietas nav un pieejamas cenas īres mājokļi,” norāda Tukuma novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa. Tukuma stāsts skatāms video.
Saskaņā ar vienošanos pašvaldības pilnvaro VNĪ kā programmas īstenotāju uzsākt un veikt iepirkuma procedūru privātā partnera piesaistei. Iepirkumu plānot izsludināt 2026. gada laikā, lai piesaistītu privāto partneri šī uz pieejamības maksājumiem balstīta PPP līguma ar plānoto termiņu - 25 gadi īstenošanai.
“Kopā ar starptautisku ekspertu komandu mēs esam izveidojuši modeli, kas ļaus līdz 2030. gadam nodrošināt mūsdienīgus mājokļus skolotājiem, mediķiem, policistiem un citiem valstij svarīgu nozaru profesionāļiem, kā arī reģionu uzņēmumiem nepieciešamajiem speciālistiem. Tas ir ieguldījums gan cilvēkos, gan vietējā ekonomikā, jo pieejams, mūsdienīgs, energoefektīvs mājoklis mēdz būt pat izšķirošs faktors, lai speciālists izvēlētos strādāt reģionā, līdz ar to ar šo programmu kopā ar pašvaldībām risinām ļoti konkrētu un būtisku problēmu,” uzsver VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.
Kopumā noslēgtās vienošanās paredz, ka programmas 1. lotes ietvaros tiks izbūvēti 1290 dzīvokļi: Tukumā: 150 dzīvokļi (Smilšu ielā), Jēkabpilī: 140 dzīvokļi (Celtnieku ielā), Cēsīs: 100 dzīvokļi (Festivāla ielā), Gulbenē: 48 dzīvokļi (Malienas ielā), Daugavpilī: 120 dzīvokļi (Nometņu ielā 103) un Rīgā: 732 dzīvokļi (Tīnūžu, Mežrozīšu un Ozolciema ielās).
Privātajam partnerim būs jānodrošina objektu pieejamība atbilstoši DBFMO pieejai**: **Projektē, Būvē, Finansē, Uzturi, Apsaimnieko (angļu val. – Design, Build, Finance, Maintain, Operate). Valsts sniegtais atbalsts nodrošinās to, ka īres maksa speciālistiem būs pieejama un atbilstoša pieejamības rādītājam vidējam ienākumu līmenim novadā vai valstspilsētā. Pēc partnerības perioda beigām mājas un zeme paliek pilnīgā pašvaldību īpašumā.
Paralēli VNĪ sadarbībā ar konsultantiem un Eiropas Padomes Attīstības banku (CEB) strādā pie programmas 2. lotes sagatavošanas pārējām ieinteresētajām pašvaldībām. Programmas 2. lotē tiek izvērtēta īres mājokļu būvniecība augstas gatavības zemesgabalos 14 pilsētās – Siguldā, Rēzeknē, Kuldīgā, Olainē, Ķekavā, Smiltenē, Aizkrauklē, Alūksnē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī, Rīgā, Gulbenē un Līvānos.
Projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar Eiropas Investīciju bankas (EIB) un Eiropas Padomes Attīstības bankas ekspertiem, piesaistot starptautisko zinātību un investīcijas mājokļu sektora attīstībai Latvijā. Aktuālā informācija par programmas norisi pieejama VNĪ mājas lapā: https://www.vni.lv/projekti/ires-majokli-latvijas-specialistiem.