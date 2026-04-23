Krievu propagandisti internetā cenšas “veidot” virkni “tautas republiku” Baltijā
Krievijas propaganda vienu pēc otra izplata internetā stāstus par it kā slepenām “tautas republikām” Baltijas valstīs, kuras sapņo pievienoties Krievijas Federācijai. Tieši tāds pats paņēmiens izmantots arī iepriekš.
Nesen sociālajā tīklā “TikTok” parādījušies video, kuros tiek izplatīta informācija par kādu “Klaipēdas tautas republiku”. Tajos apgalvots, ka Klaipēda un tās osta it kā pieder Krievijai, atkārtoti citi propagandas klišejiski naratīvi.
Lietuvas Valsts drošības departaments informē, ka tā ir viena no Kremļa metodēm, kuras mērķis ir destabilizēt sabiedrību un kurināt separātismu.
“Separātisma kurināšana ir viena no metodēm, ko Krievijas režīms aktīvi izmanto, lai destabilizētu situāciju citās valstīs un nostiprinātu tur savu ietekmi. Informācijas uzbrukumi, kuru laikā sociālajos tīklos tiek veidotas šķietamu separātisku kustību grupas, ir viena no šīs metodes izpausmēm. Šos uzbrukumus organizē Krievijas izlūkdienesti un citi subjekti, kas īsteno tās agresīvo ārpolitiku,” norādīja dienests.
Lielākajā daļā video redzams Krievijas stilā veidots Klaipēdas novada ģerbonis, Krievijas karogi Klaipēdā. Tas viss radīts ar mākslīgā intelekta palīdzību. Dažos video redzami uzraksti “Klaipēdas tautas republika”, “Padarīsim Klaipēdu atkal par Krievijas pilsētu”, kā arī apgalvojumi, ka Klaipēdas osta ir Krievijas īpašums.
Šis profils izveidots marta beigās, tam ir 60 pastāvīgo sekotāju, bet populārākais ieraksts savācis 16 000 skatījumu.
Notiek pretpasākumi
Kā informē Lietuvas Nacionālais krīžu vadības centrs, atbildīgās institūcijas valstī seko šiem profiliem un veic nepieciešamos pasākumus. Iestādes reaģē un vēršas pie platformām, lai tās dzēstu saturu, kas apstrīd Lietuvas teritoriālo integritāti. “Pašlaik mēs vērtējam šīs informācijas izplatību kā ierobežotu, taču pats saturs atgādina provokāciju un var tikt izmantots informācijas uzbrukuma veidošanai,” norāda centrs.
“Dezinformācija sociālajos tīklos parasti neizplatās nejauši, bet ar emocionāla satura palīdzību, tāpēc pat tad, ja jūs to izplatāt kritikas nolūkā, praksē tas kļūst par vēl vienu kanālu šādas informācijas izplatīšanai,” uzsver centrs.
“Sabiedrībai svarīga ir informācijas higiēna: neizplatiet šādu saturu, lai tas nekļūtu pieejamāks; tā vietā ziņojiet platformai un, pirms dalīties ar informāciju, padomājiet, vai jūsu rīcība nenāks par labu Lietuvas pretiniekiem,” norāda speciālisti.
Lietuvā atgādina, ka 2015. gadā pastāvēja līdzīga propagandas kampaņa ar nosaukumu “Viļņas tautas republika”.
Narvā izdevās labāk
Iepriekš, 2026. gada marta beigās, līdzīgs informācijas uzbrukums tika fiksēts Igaunijā. Runa bija par “Narvas tautas republiku”. Šajā Igaunijas pilsētā, kas atrodas tieši pie Krievijas robežas, dzīvo galvenokārt krievvalodīgie iedzīvotāji. Sociālajos tīklos izplatītajos video tika apgalvots, ka vietējie iedzīvotāji gaida, kad viņus ieradīsies “atbrīvot” Krievijas armija.
Pašā Narvā kārtējais informācijas viltojums neizraisīja ažiotāžu. Pirmkārt, nekādi separātisti pilsētā nav manīti. Otrkārt, tas viss jau ir bijis. Stāstu par atdalāmo Narvu Krievijas feiku mašīna jau iepriekš izplatījusi bez jebkādiem panākumiem.
Tomēr šoreiz propagandistiem izdevās labāk, jo uz šo informācijas vilni noreaģēja Rietumu žurnālisti. Narvas varas iestādēm pat nācās izplatīt paziņojumus presei, lai viņus nomierinātu. Īpaši situāciju saasināja Vācijas izdevums “Bild”, kas uzrakstīja, ka Krievija it kā gatavo iebrukumu Igaunijas austrumos un šī propagandas kampaņa esot sagatavošanas posms. Par to, ka līdzīgi informācijas uzbrukumi notikuši arī iepriekš un pēc tiem neviens nekur nav iebrucis, vācu žurnālisti acīmredzot nezināja.
Pēc skandalozās publikācijas Narvā sāka ierasties žurnālisti no Rietumeiropas, un uz vietas katram nācās skaidrot, ka par separātismu Igaunijā nevar būt ne runas, arī krievvalodīgo iedzīvotāju vidū.
Būs jauni informācijas uzbrukumi
Par Latviju Krievijas specdienesti, protams, arī nekad nav aizmirsuši. Kopš 2015. gada informatīvajā telpā, galvenokārt sociālajos tīklos un “Telegram” kanālos, parādījušies stāsti par tā saukto “Latgales tautas republiku”. Šī informatīvi psiholoģiskā operācija tika virzīta, lai destabilizētu situāciju Latvijā, apšaubot valsts teritoriālo integritāti, un vienmēr tika uzskatīta par draudu nacionālajai drošībai.
Tolaik, 2015. gadā, pēc Krievijas īstenotās Krimas okupācijas 2014. gadā, ziņas par mēģinājumiem ietekmēt situāciju Latvijā tika uztvertas daudz asāk nekā tagad. Taču reāla separātiska organizācija ne Latgalē, ne citur Latvijā, protams, netika konstatēta.
Pēdējais spēcīgais informācijas vilnis par “Latgales tautas republiku” tika fiksēts 2024. gada novembrī. Šoreiz vēstījumi bija daudz agresīvāki un militarizētāki, kas ir saprotami – Krievija turpina agresīvu karu Ukrainā un nekautrējas izmantot jebkādas metodes “krievu pasaules” ideju izplatīšanai.
Daudziem joprojām nav saprotams, kā pēc Bučas un Mariupoles vēl var pārliecināt kādu, ka Krievijas armija nāks nevis nogalināt mierīgos iedzīvotājus, bet “atbrīvot” viņus no kaut kādiem tumšiem spēkiem. Taču, šķiet, Kremļa propagandistus tas īpaši neuztrauc. Piemēram, Narvas gadījumā tas nostrādāja: vietējie iedzīvotāji par to smejas, bet Rietumu žurnālisti uzķērās, ienesot, kaut nelielu, šaubu daļu lasītāju prātos valstīs, kas atrodas tālu no Krievijas robežas.
Šādu informācijas uzbrukumu radīšana kļūst arvien vienkāršāka – mākslīgais intelekts ļauj tos veidot ātri, ticamāk un par ļoti nelielām izmaksām. Tāpēc, ļoti iespējams, šis stāsts turpināsies – jauni vecās tēmas informācijas uzbrukumi vēl ir priekšā.
