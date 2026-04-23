Liepājniekus aicina bez maksas nodot dārza un parka atkritumus
Tuvojoties “Lielajai talkai”, SIA “Liepājas RAS” informē, ka dārza un parka atkritumus bez maksas var nodot poligonā “Ķīvītes” pastāvīgi, bet no 21. aprīļa līdz 9. maijam arī šķiroto atkritumu laukumos Liepājā. Iedzīvotāji aicināti ievērot šķirošanas nosacījumus un pirms došanās pārliecināties par pieņemamajiem atkritumu veidiem.
Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionālais centrs SIA “Liepājas RAS” atgādina, ka poligonā “Ķīvītes” dārza un parka atkritumus bez maksas var nodot pastāvīgi.
Savukārt sadarbībā ar SIA “Eco Baltia vide” un PS “Vides pakalpojumu grupa” no 21. aprīļa līdz 9. maijam tos bez maksas būs iespējams nodot arī šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Liepājā.
Akcijas laikā iespējams nodot: zāli, nezāles, lapas, telpaugus, kā arī krūmu un koku zarus (līdz 2 cm diametrā un līdz 50 cm garumā).
Nododot bioloģiski noārdāmos atkritumus, jāievēro:
- dārza un parka atkritumi jāizber darbinieku norādītajā vietā;
- ja atvestajos atkritumos konstatēti neatbilstoši materiāli, tie jāizņem un jānodod atbilstoši šķirošanas prasībām;
- maisi, kuros atkritumi atvesti, jāņem līdzi vai jāizmet šķiroto atkritumu konteineros laukuma teritorijā.
Šķiroto atkritumu laukumu adreses un darba laiki:
Ulmales iela 2, Liepāja
- Otrdiena: 11.00–19.00
- Trešdiena: 11.00–18.00
- Ceturtdiena: 11.00–18.00
- Piektdiena: 11.00–18.00
- Sestdiena: 11.00–17.00
Ziemupes iela 44, Liepāja
- Pirmdiena: slēgts
- Otrdiena: 11.00–19.00
- Trešdiena: 11.00–18.00
- Ceturtdiena: 8.00–15.00
- Piektdiena: 11.00–18.00
- Sestdiena: 8.00–14.00
“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads
- Pirmdiena–svētdiena: 8.00–19.00
Papildus dārza un parka atkritumiem šķiroto atkritumu savākšanas laukumos to darba laikā bez maksas iespējams nodot arī nolietotu elektrotehniku, baterijas, papīru, kartonu, plastmasu un citus šķirojamos materiālus. Aicinām iedzīvotājus pirms došanās uz laukumu pārliecināties par pieņemamo atkritumu veidiem.