Jau piektdien Čehova teātrī gaidāma Maksima Didenko iestudējuma “Nodevība” pirmizrāde
Piektdien, 24. aprīlī, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī pirmizrādi piedzīvos režisora Maksima Didenko izrāde “Nodevība”, kas veidota pēc Nobela prēmijas laureāta Harolda Pintera (1930–2008) lugas.
Laikā, kad realitāte un tās interpretācijas publiskajā telpā nereti sāk dzīvot katra savu dzīvi un uzticēšanās kļūst trausla, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris aicina uz pirmizrādi ar zīmīgu nosaukumu - “Nodevība”. Tas ir stāsts par attiecībām, kurās robeža starp patiesību un interpretāciju izrādās pārsteidzoši nenoteikta.
Izrāde atklāj cilvēku attiecību smalko anatomiju - to, kā veidojas uzticēšanās un kā tā tiek sagrauta, kā patiesība var būt vienlaikus acīmredzama un grūti noformulējama. Tas ir stāsts par izvēlēm, kuras šķiet nenozīmīgas, bet atstāj neatgriezeniskas sekas, un par klusumu, kurā paliek nepateiktais.
Iestudējums piedāvā skatītājiem ne tikai sekot līdzi varoņu attiecību attīstībai, bet arī uzdot sev neērtus jautājumus - cik labi mēs patiesībā pazīstam cilvēkus sev līdzās un cik droši varam paļauties uz savu uztveri.
Stāsts ir par smalku, spriedzes pilnu attiecību drāmu, kas pēta mīlestības, atmiņas un laika trauslo arhitektūru caur nodevības prizmu. Divi pāri, kuru dzīves gadiem ilgi savijušās ciešā draudzībā un ikdienas līdzāspastāvēšanā. Taču pietiek ar vienu brīdi, lai viss līdzsvars tiktu neatgriezeniski izjaukts. Tas, kas sākas kā nemanāma plaisa attiecībās, pāraug klusumā, aizdomās un izvēlēs, kuras vairs nav iespējams atsaukt. Tuvība pamazām kļūst par distanci, bet uzticēšanās - par risku. Un reizēm tieši tas, kas netiek pateikts, izrādās visspēcīgākais.
“Krāpšana un nodevība ir sižets, kas vienmēr ir aktuāls tik ilgi, kamēr vien mēs esam cilvēki. Tēmas kā piesaiste, ģimenes veidošana, uzticēšanās un uzticības nodošana vienmēr būs aktuālas. Droši vien, kad dzīvosim pasaulē, kurā visu vadīs mākslīgais intelekts un mēs kontaktēsimies ar robotiem, iespējams, ētika mainīsies, bet arī šodien mākslīgo intelektu jau apmāca par emocijām, un neirotīkli sāk uzvesties arvien sarežģītāk. Tas liek domāt, ka principiālas cilvēciskas lietas tomēr paliks nemainīgas,” norāda režisors Maksims Didenko.
Luga "Nodevība" ir palikusi kā viena no Harolda Pintera neaizmirstamākajiem darbiem. Tās atturīgā elegance, apdomātā formas precizitāte un emocionālais dziļums iedvesmo katru jauno paaudzi pārdomāt, ko nozīmē mīlēt, atcerēties un neizbēgami (vai tiešām neizbēgami?) nodot un tikt nodotam.
Papildus izrādei Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris organizēs arī publisku diskusiju "Cik objektīva ir atmiņa, un cik subjektīva ir patiesība?", kas notiks 29. aprīlī plkst. 18.00 tiešraidē saruna diskusiju cikla “Bez punkta uz i” ietvaros. Tiešraidi no Čehova teātra varēs vērot portālā LSM.lv, kā arī teātra Facebook un YouTube kanālos.
Radošo komandu režisora Maksima Didenko vadībā veido scenogrāfe un kostīmu māksliniece Gaļa Solodovņikova, komponists Luī Lebē, horeogrāfe Anna Abalihina, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, tulkotāja Lina Ovčiņņikova. Izrādē piedalīsies Čehova teātra aktieri Maksims Busels/ Jevgenijs Proņins, Jekaterina Frolova, Šamils Hamatovs, Konstantīns Ņikuļins, Elīna Bartkeviča.
Izrāde "Nodevība" iestudēta krievu valodā, zālē tiks nodrošināti titri latviešu un angļu valodā. Vecuma ierobežojums: 16+