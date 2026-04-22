FOTO: visos Latvijas novados un Rīgā noskaidroti “Talkas cilts balvas” laureāti

Noskaidroti "Talkas cilts balvas" laureāti
Katrā vēsturiskajā novadā un Rīgā noteikti "Talkas cilts balvas" laureāti.
Pēc intensīvas balsošanas, kurā piedalījās vairāk nekā 15,5 tūkstoši cilvēku, noskaidroti “Talkas cilts balvas” laureāti.
Latgalē “Lielās Talkas” un zīmola “Mežpils alus” īstenotā konkursa balvu ieguvis Ivo Brūvers, Sēlijā - Ilona Šulte, Kurzemē - Saldus vidusskolas kolektīvs, Rīgā - Līga Sama un Pļavnieku apkaimes biedrība, Vidzemē - Madara Mažajeva, bet Zemgalē - Māris Strautnieks.
“Balvai saņēmām pieteikumus no visas Latvijas – tika pieteikti gan individuāli talkotāji, gan biedrības, gan darba kolektīvi. Ikvienā pieteikumā bija stāsti par cilvēkiem, kuri ar savu darbu iedvesmo citus un veido kopienas. Ļoti priecājamies, ka arī fināla balsojumā bija tik aktīva sabiedrības iesaiste - iesaistījās gan reģionālās kopienas, gan mediji, aicinot atbalstīt savus novadniekus, arī paši finālisti šajā ziņā bija aktīvi un aicināja līdzcilvēkus iesaistīties. To, ka Talkas cilts ir stipra un varena, apliecina arī aktīvais fināla balsojums,” uzsver “Lielās Talkas” organizatore Vita Jaunzeme.
“Svarīgi atcerēties, ka “Talkas cilts balva” nav tikai par sakoptām vietām. Tā ir par cilvēkiem, kuri ar savu piemēru iedvesmo citus, veido kopienas un rada pārmaiņas ilgtermiņā. Šie pieteikumi ļoti skaidri parāda – Latvijā ir daudz cilvēku, kuri negaida, kad kāds cits sakārtos vidi, bet paši to dara, un tieši viņi ir šīs kustības patiesais spēks,” uzsver “Mežpils alus” pārstāve Ieva Anita Garanča.
Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis uzsvēra: “Talkošanas tradīcija maina mūsu domāšanu – pat, ja reizēm uzskatām, ka “tie jau nav mani atkritumi”, svarīgi atcerēties, ka zeme ir mūsu. Un mēs vēlamies savu zemi redzēt tīru un sakoptu!”
“Lielās talkas” Labas gribas vēstniece folkloras pētniece Ilga Vālodze Ābelkina atgādināja, ka “ikviens talkotājs ir daļa no tradīcijas un Latvijas, bet vienlaikus mums jāatceras, ka mēs, cilvēki, esam tikai daļa no šīs pasaules un mums jābūt atbildīgiem arī pret pārējo dabā”. Notikumu vadītājs Valdis Melderis izcēla: “Ir viegli atrast atrunas, kāpēc nedarīt, kāpēc neiesaistīties, bet prieks redzēt, ka “Lielā Talka” ir gadu pulcē cilvēkus, kuri nemeklē atrunas un vēlas darīt.” Savukārt balvas atbalstītāja “Rimi” ārējās komunikācijas vadītāja Everita Bičkova pauda prieku par iespēju būt roku rokā ar “Lielo Talku” jau no pirmā gada.
Ikviens uzvarētājs saņems “Talkas cilts balvu” – īpaši šim notikumam radītu mākslinieces Ievas Strazdiņas statueti, kā arī pārsteigumus no konkursa atbalstītājiem. Organizatori norāda, ka pieteikumi “Talkas cilts balvai” apliecina, ka talkošanā iesaistās vairākas paaudzes, un vienlaikus kustība kļūst arvien radošāka – ir gan zemūdens talkas, gan talkas laivās. Tas viss skaidri parāda, ka talkošana Latvijā attīstās un kļūst par nozīmīgu ilgtermiņa ieguldījumu vidē un sabiedrībā. Uzvarētāji tiks apbalvoti īpašā pasākumā 15. maijā. Konkursu atbalsta SIA “Rimi Latvia”.