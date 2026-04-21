AS aicina uzdot valdībai kompensēt 1. tipa diabēta pacientiem glikozes mērīšanas sensorus un insulīna sūkņus
"Apvienotais Saraksts" (AS) deputāti iesnieguši Saeimas lēmumprojektu “Par atbalstu 1. tipa diabēta pacientiem.”, kas paredz uzdot valdībai nekavējoties pārskatīt Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumus Nr. 899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”, nosakot kompensāciju 100% apmērā nepārtrauktās glikozes līmeņa noteikšanas sensoriem, insulīna sūkņiem un saistītajām ierīcēm.
1. tipa diabēts ir hroniska, neizārstējama slimība, kuras gadījumā organisms pilnībā pārtrauc insulīna ražošanu, atbilstoši Veselības ministrijas datiem, Latvijā ar šo diagnozi dzīvo aptuveni 7100 cilvēku, no kuriem vairāk nekā 85% pieaugušo pacientu pašlaik nesaņem nekādu valsts atbalstu nepārtrauktās glikozes monitorēšanas (NGM) sensoriem vai insulīna sūkņiem.
Latvija ir vienīgā Eiropas Savienības valsts, kurā šīs tehnoloģijas netiek apmaksātas pieaugušajiem 1. tipa diabēta pacientiem.
No medicīniskajiem pētījumiem izriet, ka insulīna sūkņu un glikozes sensoru izmantošana būtiski uzlabo diabēta kontroli, samazina hospitalizāciju skaitu un diabēta komplikāciju risku, kā arī ilgtermiņā samazina izdevumus veselības aprūpes sistēmai.
Neskatoties uz aktīviem pacientu organizāciju aicinājumiem, Veselības ministrija nav piedāvājusi risinājumu, piedāvājot vien atrunas par naudas trūkumu vai daļējas kompensācijas nelielam pacientu skaitam.
“Redzot atbildīgās ministrijas muļļāšanos un laika vilkšanu, uzskatām, ka valdībai jādod skaidrs un nepārprotams uzdevums. Risinājumu gaida tūkstošiem pacientu un viņu ģimenes locekļu. Mūsu cilvēki, kuru veselība un darbaspējas ir apdraudētas,” norāda AS Saeimas deputāte Aiva Vīksna.
Saeimas lēmumprojekts paredz, ka minētie grozījumi stājas spēkā ne vēlāk kā 2027. gada 1. janvārī
un Saeima uzdod Sociālo un darba lietu komisijai veikt parlamentāro kontroli pār šajā lēmumā noteiktā uzdevuma izpildi.