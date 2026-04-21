Masalu uzliesmojumā konstatēti vēl divi saslimšanas gadījumi
Masalu uzliesmojumā reģistrēti vēl divi saslimšanas gadījumi, kopējam saslimušo skaitam sasniedzot 49, informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).
Visvairāk saslimušo ir bērnu un pusaudžu vidū, vecumā no sešiem līdz 15 gadiem. Epidemioloģiski saistīti ir 43 gadījumi, bet četriem saslimšanas gadījumiem infekcijas avots nav noskaidrots. SPKC veic masalu uzliesmojuma epidemioloģisko izmeklēšanu un infekcijas kontroles pasākumu organizēšanu.
Apzināto kontaktpersonu skaits ir ļoti liels, skaidro centrā. Apzinātas gan izglītības iestādēs identificētās kontaktpersonas, gan personas ārpus tām pacientu ģimenēs, publiskos pasākumos, starptautiskajos transporta līdzekļos un citviet.
Kontaktpersonām sniegtas rekomendācijas, tostarp norādes par rīcību saslimšanas gadījumā, ieskaitot pašizolāciju.
Informācija, kas nepieciešama kontaktpersonu medicīniskās novērošanas nodrošināšanai, tiek nodota ģimenes ārstiem. Informācija attiecas uz slimības simptomu uzraudzību, nepieciešamības gadījumā - laboratorisko pārbaudi, kā arī vakcinācijas statusa izvērtēšanu.
Turpmākās infekcijas izplatīšanas risks, jo īpaši nevakcinēto personu vidū, vērtējams kā augsts, norāda SPKC. Turklāt nav iespējams apzināt visas kontaktpersonas, sevišķi gadījuma kontaktus publiskajās vietās.
SPKC ir nosūtījis metodisko materiālu ārstniecības personām un slimnīcām, lai aktualizētu masalu diagnostikas, uzraudzības un profilakses jautājumus, jo infekcijas kontroles pasākumu efektivitāte ir atkarīga no tā, cik ātri masalu gadījumi tiek konstatēti un attiecīgi par tiem ziņots SPKC, lai varētu uzsākt nepieciešamos pasākumus.
Centrā vērš uzmanību, ka masalas ir ārkārtīgi lipīga infekcija, kas nereti izraisa nopietnas komplikācijas. Inficēties iespējams pat uzturoties telpā, kur divas stundas iepriekš atradies masalu slimnieks, un vienīgais efektīvais aizsardzības līdzeklis pret šo slimību ir vakcinācija.
SPKC dati liecina, ka bērnu vakcinācijas aptvere pret masalām Latvijā ir samazinājusies un nesasniedz kolektīvajai imunitātei nepieciešamo 95% līmeni.