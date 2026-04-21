Priecīgs notikums balto stārķu tiešraides ligzdā - Uma un Jumis tikuši pie pirmās olas. VIDEO
Tukuma novada stārķu pāra Umas un Jumja ligzdā sagaidīts priecīgs notikums - viņu ligzdā izdēta pirmā ola.
"Vakardienas [20. aprīļa] rīts stārķu draugiem nesa priecīgu ziņu: stārķu pāris, ko tiešraides skatītāji nodēvējuši par Umu un Jumi, jaunuzbūvētajā tiešraides ligzdā atrādīja savu pirmo olu!" norāda "Sadales Tīkls", kas sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu nodrošina tiešraidi no ligzdas. Aktīvākie vērotāji Dabasdati.lv forumā jaunajam stārķu pārim devuši vārdus Uma un Jumis. Stārķu mammas vārds Uma ir no Tuk-Uma (Tukuma).
Jau ziņots, ka Tukuma ligzdā pirmais stārķis atrādījās 25. martā, bet ligzdas īstie saimnieki atgriezās un sāka to iekārtot tikai 15. aprīlī, vēsta Latvijas Dabas fonds. Baltie stārķi Ciconia ciconia ir viena no Latvijas aizsargājamo putnu sugām, kas ik pavasari mēro tālo ceļu, lai atgrieztos no ziemošanas vietām Āfrikā.
Tiešraidē vērojamā balto stārķu ligzda, kas izveidota uz ekspluatācijā esošās elektrolīnijas balsta, šopavasar piedzīvoja pārmaiņas – vecā ligzda kļuva nestabila, tāpēc ar AS “Sadales tīkli” gādību to nomainīja pret jaunu. Ligzdas saimnieki jauno mājvietu ir pieņēmuši un šobrīd aktīvi to turpina uzlabot.