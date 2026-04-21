Rēzeknes novada pašvaldība ir norobežojusi piesārņoto teritoriju un aicina iedzīvotājus ievērot drošības pasākumus.
Šodien 12:55
Vērēmu pagasta dīķī konstatēts piesārņojums
Rēzeknes novada Vērēmu pagastā, Sondori–Škeņeva teritorijā, dīķī pie Vērēmu pamatskolas uz ūdens virsmas konstatēti melni, nezināmas izcelsmes vielas plankumi, kas, iespējams, ir naftas produkti.
Ir identificēti iespējamie noplūdes avoti, un atbildīgie dienesti turpina situācijas izpēti un novēršanas darbus. Rēzeknes novada pašvaldība ir norobežojusi piesārņoto teritoriju un aicina iedzīvotājus ievērot drošības pasākumus – neuzturēties norobežotajā zonā, kā arī pieskatīt mājdzīvniekus, nepieļaujot to nokļūšanu dīķī.