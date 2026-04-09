Lietuvā atmaskota skaļa telefonkrāpnieku grupa: starp apsūdzētajiem arī Latvijas pilsonis
Viļņas rajona prokuratūra ir nodevusi tiesai krimināllietu, kurā divi telefonkrāpnieki no Latvijas un Igaunijas tiek apsūdzēti krāpšanā, maksājumu karšu un to datu nelikumīgā iegūšanā un izmantošanā, kā arī nelikumīgā piekļuvē informācijas sistēmām.
Ģenerālprokuratūra ceturtdien paziņoja, ka no organizēta telefonkrāpnieku grupējuma darbībām no 2024. gada decembra līdz 2025. gada februārim Lietuvā cietuši 25 cilvēki, bet noziedznieku laupījums pārsniedzis 237 000 eiro.
Lietā apsūdzētie ir 34 gadus vecs Igaunijas pilsonis un 22 gadus vecs Latvijas pilsonis. Viņi tiek apsūdzēti par darbību organizētā grupā kopā ar citām personām saskaņā ar iepriekš izstrādātu plānu, iegūstot citu personu elektroniskos maksāšanas līdzekļus un datus to lietotāju identitātes apstiprināšanai, nelikumīgi pieslēdzoties informācijas sistēmām un veicot finanšu darījumus.
Pirmstiesas izmeklēšana liecina, ka, zvanot cietušajiem, organizētās grupas dalībnieki krievu valodā izlikās par banku pārstāvjiem, policijas darbiniekiem vai citām personām, iesaistot cietušos sarunā. Visbiežāk cietušajiem paziņoja nepatīkamas ziņas, piemēram, par it kā notikušu viņu bankas konta uzlaušanu vai nelikumīgi viņu vārdā ņemtu kredītu, pēc kā solīja palīdzību.
Tiek uzskatīts, ka, iegūstot uzticību, noziedznieki izvilināja no cilvēkiem internetbankas datus un citu svarīgu informāciju, kā arī nereti bankas maksājumu kartes un skaidru naudu. Izmantojot krāpnieciskā ceļā iegūto informāciju vai cietušo banku kartes, apsūdzētie izlaupīja bankas kontus, ņēma kredītus viņu vārdā, atvēra jaunus kontus un izmantoja tos, lai pārskaitītu naudu, kas izkrāpta no citām personām.
Veicot kratīšanu Latvijas pilsoņa pagaidu dzīvesvietā, policijas darbinieki atklāja arī trīs maisiņus ar narkotisko vielu - kaņepēm, tāpēc viņam ir izvirzītas apsūdzības arī par narkotisko vielu nelikumīgu glabāšanu bez nolūka tās pārdot.
Krimināllieta ir nodota izskatīšanai Viļņas rajona tiesā. Pirmstiesas izmeklēšanu veica Viļņas rajona Galvenā policijas komisariāta Kriminālpolicijas Mantisko noziegumu izmeklēšanas departaments.