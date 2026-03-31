Uzmanies: krāpnieki sūta viltus ziņas par “eParakstu”
Konstatēti krāpniecības mēģinājumi, kuros krāpnieki, uzdodoties par Valsts digitālās attīstības aģentūru (VDAA), izsūta viltus paziņojumus iedzīvotājiem, norādīja VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC).
Krāpnieki, uzdodoties par VDAA, izsūta paziņojumus iedzīvotājiem par it kā saņemtu ziņojumu e-adresē no LVRTC par drīzu "eParaksta" derīguma termiņa beigšanos "eID kartē" un aicina lietotājus to apskatīt portālā "latvija.gov.lv". Nosūtītā saite var izskatīties uzticama, taču tā ved uz viltus tīmekļvietni, kas nav saistīta ar oficiālo "latvija.gov.lv".
LVRTC informē, ka vienmēr jāpārbauda tīmekļvietnes adrese pirms datu ievades, nevajag uzticēties saitēm, kas saņemtas e-pastā vai īsziņās, oficiālās vietnes adresi vajag ievadīt manuāli pārlūkā, kā arī nedrīkst izpaust savus "eParaksta" vai bankas piekļuves datus trešajām personām.
Ja ir aizdomas par krāpniecību, nekavējoties jāinformē Valsts policija un "eParaksta" nodrošinātājs LVRTC.
Ja iedzīvotājs "eParaksta" piekļuves datus ir ievadījis viltotā vietnē vai nodevis citām personām, nekavējoties jāziņo Valsts policijai un savai bankai, jānomaina "eParaksta" PIN kodi un, ja nepieciešams, jāaptur sertifikātu darbība.
LVRTC ir galvenais radiofonijas un televīzijas programmu zemes apraides tīkla operators valstī. LVRTC pieder 23% mobilo sakaru operatora SIA "Latvijas mobilais telefons" daļas.