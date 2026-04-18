Priecīgs notikums Durbē: Mildai un Zorro izšķīlies pirmais cālis
Durbē esošajā jūras ērgļu ligzdā, kuras norises Latvijas Dabas fonds (LDF) translē videotiešraidē, izšķīlies pirmais pēcnācējs.
Pēc tiešraides vērotāju teiktā, ērglēns izšķīlās vēl tumsā, bet pirmo reizi kamerā bijis redzams 18. aprīļa rītā pulksten 5:52.
Šajā pavasarī ērgļu ligzdā izdētas divas olas, līdz ar to tiešraides vērotāji gaida otrā mazuļa izšķilšanos un jau apspriež, kad notiks vārda došana jaunajiem ērgļiem.
Milda kopā ar tēviņu Zorro jeb Zori ir kopš 2024. gada aprīļa, jo aprīļa vidū pazuda iepriekšējais tēviņš Hugo. Aprīļa beigās, kad Milda bija prom, krauklis no ligzdas aiznesa abas olas, tādēļ 2024. gada sezona Durbes ligzdā bija neveiksmīga.
2025. gadā pāris ligzdā izaudzināja divus mazuļus, kam vērotāji deva vārdus Leo un Neo.
Kamerā vērojamā ligzda atrodas Kurzemē, Durbes apkārtnē. Šī ligzdošanas teritorija zināma tikai kopš 2014. gada, kad tika atrasta pirmā šī pāra ligzda, kas bija uzbūvēta cirsmā atstātā priedē. 2014. gadā ērgļu pāris ligzdoja sekmīgi – tā bija viena no četrām tai gadā zināmajām jūras ērgļu ligzdām Latvijā, kurās tika izaudzināti trīs mazuļi. 2015. gadā ērgļi nolēma pārcelties uz jaunu ligzdu un sāka to būvēt netālu esošas vecas egles galotnē, ko savulaik nolauzis vējš vai sniegs. Lauzuma vietai apkārt apauguši vairāki zari, kas veidoja ligzdas būvēšanai piemērotu žākli aptuveni 25 metru augstumā. Kamera uzlikta vienā no galotnes zariem janvāra nogalē - laikā, kad ligzdas būvēšana bija tikko uzsākta, tā dodot retu iespēju vērot jaunas ligzdas būvēšanas procesu, - līdz šim kameras liktas galvenokārt pie jau vairākus gadus apdzīvotām jūras ērgļu ligzdām.
Ligzda interesanta ar to, ka ir būvēta eglē, jo egles jūras ērgļi ligzdošanai izvēlas reti – atrašanas brīdī tā bija tikai ceturtā līdz tam Latvijā zināmā eglē būvētā ligzda. Aptuveni puse no visām jūras ērgļu ligzdām tiek būvēta priedēs, trešā daļa – apsēs un mazākā skaitā arī bērzos, melnalkšņos un ozolos. Eglēs ligzdas parasti tiek būvētas tieši uz šādām nolauztām galotnēm un parasti atrodas augstu virs zemes. Laikā kopš 2015. gada ligzda pēc ligzdošanas sezonas beigām ir nokritusi trīs reizes, tomēr ērgļi to vienmēr ir atjaunojuši.
Jūras ērglim Durbertai, kas izšķīlās 2015. gadā, veltīta Imanta Bunkša sarakstīta grāmata "Brīnumola".